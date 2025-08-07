“Soigneur d’un jour” : une immersion au coeur du parc zoologique de la citadelle

Pour entrer dans les coulisses du parc zoologique de la Citadelle, plusieurs formules sont proposées :
"Soigneurs en herbe" : enfants de 6 à 9 ans
Pour les enfants de 6 à 9 ans, le forfait est à 37€. Chaque sessions comporte 8 participants et un soigneur professionnel : 4 enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte chacun. Cette formule est disponible au choix les mercredis et samedis, de 13h30 à 15h30.
L’activité explore les secteurs suivants : la zone des primates, la petite ferme, et au choix : l’aquarium seulement, les samedis, ou l’insectarium et l’aquarium, les mercredis.
"Soigneurs d’un jour" : adultes et enfants de 10 ans et plus
Pour les plus grands enfants et les adultes, le forfait est de 68€. Chaque session est composée de 4 participants et d’un soigneur professionnel, et a lieu de 8h30 à 12h. Selon le jour, la Citadelle propose 4 parcours différents :
- soigneur sauvage : les mardis, comprenant les herbivores, oiseaux, insectarium et aquarium
- soigneur malin : les mercredis, comprenant les primates, le noctarium, les macropodes et la petite ferme
- soigneur curieux : les jeudis, comprenant les primates, oiseaux, l’insectarium et l’aquarium
- soigneur intrépide : les vendredis, comprenant les primates, le noctarium, les macropodes et la petite ferme
Packs famille ou anniversaire
Il existe des formules pour les familles, afin de profiter de l’expérience immersive tout en bénéficiant d’un tarif préférentiel :
Pack soigneur en herbe (6 à 9 ans)
- Deux adultes et deux enfants : 180€
- Deux adultes et trois enfants : 210€
Pack famille soigneurs (10 ans et plus)
- Deux adultes et deux enfants : 235€
- Deux adultes et trois enfants : 290€
Formule anniversaire, pour les enfants de 6 à 9 ans, par groupe de 6 enfants maximum et d'un adulte : 160€.
Infos +
- Il est nécessaire de réserver, soit en appelant la Citadelle au 03 81 87 83 33, ou par l’achat d’une carte cadeau, à réserver en ligne : Billetterie carte cadeau
- Le billet d’entrée pour la Citadelle est inclus dans les formules pour le participant. Pour l’accompagnant, c’est le tarif réduit qui est appliqué pour son billet d’entrée Citadelle.
- 30% du prix de chaque billet pour cette activité sont reversés à des actions pour la biodiversité.