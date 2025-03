ATTENTION CONTENU SENSIBLE • L’association de protection animale L214 a révélé une enquête d’une ampleur inédite, mettant en lumière les conditions illégales et cruelles de huit élevages de cochons en Bretagne fournissant les supermarchés E.Leclerc. Ces découvertes s’inscrivent dans la continuité d’une précédente enquête menée en 2024, qui avait déjà mis en cause deux élevages situés à Malansac et Saint-Carreuc. Une action est prévue le 15 mars à Dole.