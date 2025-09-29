Sondage – Estimez-vous qu’il est normal qu’un ancien président de la République puisse être condamné à 5 ans de prison comme n’importe qui ?

Suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, à cinq ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire de financement libyen lors de sa campagne présidentielle en 2007, nous nous intéressons à votre avis sur l’incarcération d’un ancien chef de l’Etat. Pour rappel, Jacques Chirac avait été reconnu coupable de détournement de fonds et d'abus de confiance en 2011, mais n’avait pas fait de prison. C’est notre sondage de la semaine…