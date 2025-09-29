Lundi 29 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
France
Politique Société

Sondage - Estimez-vous qu'il est normal qu’un ancien président de la République puisse être condamné à 5 ans de prison comme n’importe qui ?

Publié le 29/09/2025 - 14:00
Mis à jour le 29/09/2025 - 11:56

Suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, à cinq ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire de financement libyen lors de sa campagne présidentielle en 2007, nous nous intéressons à votre avis sur l’incarcération d’un ancien chef de l’Etat. Pour rappel, Jacques Chirac avait été reconnu coupable de détournement de fonds et d'abus de confiance en 2011, mais n’avait pas fait de prison. C’est notre sondage de la semaine…

© Succo via Pixabay
jessica45 / Pixabay © pixabay.com/users/jessica45/jessica45 / " class="visuel_single">
© Élodie R.
1/3 - © Succo via Pixabay
2/3 - jessica45 / Pixabay © pixabay.com/users/jessica45/">jessica45 /
3/3 - © Élodie R.

Sondage - Trouvez-vous normal qu’un ancien président de la République puisse être condamné à 5 ans de prison "comme n’importe qui d’autre" ?

nicolas sarkozy politique sondage

Publié le 29 septembre à 14h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

France
Politique Société

Sondage – Estimez-vous qu’il est normal qu’un ancien président de la République puisse être condamné à 5 ans de prison comme n’importe qui ?

Suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, à cinq ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire de financement libyen lors de sa campagne présidentielle en 2007, nous nous intéressons à votre avis sur l’incarcération d’un ancien chef de l’Etat. Pour rappel, Jacques Chirac avait été reconnu coupable de détournement de fonds et d'abus de confiance en 2011, mais n’avait pas fait de prison. C’est notre sondage de la semaine…

nicolas sarkozy politique sondage
Publié le 29 septembre à 14h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Besançon : le candidat du Rassemblement national, Jacques Ricciardetti, lance sa campagne municipale pour 2026

Ce vendredi 26 septembre 2025, Jacques Ricciardetti, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et candidat du Rassemblement national à la mairie de Besançon, a officiellement lancé sa campagne pour les élections municipales de 2026 lors d’une conférence de presse.

anais vial géraldine grangier jacques ricciardetti julien guibert julien odoul municipale 2026 rassemblement national thomas lutz
Publié le 27 septembre à 08h00 par Alexane
France
Justice Politique

Financement libyen : condamné à cinq ans de prison, Nicolas Sarkozy sera bientôt en prison

HISTORIQUE • Nicolas Sarkozy a été condamné jeudi 25 septembre 2025 à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal de Paris dans le dossier du financement  libyen de sa campagne en 2007. L'ancien président est convoqué le 13 octobre par le Parquet national financier pour connaître sa date d'incarcération.

association de malfaiteurs jugement nicolas sarkozy prison
Publié le 26 septembre à 08h01 par Alexane
TERRITOIRE DE BELFORT (90)
Faits Divers Politique

Perte de contrôle à Frais : qui doit agir pour sécuriser cette route accidentogène ? Florian Bouquet répond.

Un accident de la circulation s’est produit mardi 23 septembre à Frais. Une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, qui a terminé sa course sur le toit, dans un pré privé situé faubourg d'Alsace, pour la sixième fois en deux ans. À la suite de cet accident, Florian Bouquet, président du Département du Territoire de Belfort, a souhaité apporter des précisions sur les compétences respectives en matière d’aménagement et de sécurité routière en agglomération.

accident Conseil departemental du territoire de belfort conseil municipal florian bouquet
Publié le 25 septembre à 10h03 par Alexane
Besançon
Economie Politique

Avant les municipales 2026, le Carrefour des collectivités locales invite les élus à “couper des rubans”

VIDÉO • Le Carrefour des collectivités locales revient les 9 et 10 octobre 2025 à Micropolis Besançon pour une 13e édition placée sous le signe du numérique. Organisé par Ecorse TP, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne Franche-Comté (FRTP BFC) et Micropolis, l’événement entend réunir élus, entreprises et experts pour débattre des enjeux de transformation numérique des territoires.

carrefour des collectivités christophe ribette département du doubs ecorse tp ludovic fagaut travaux publics vincent martin
Publié le 23 septembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

La Région Bourgogne-Franche-Comté officialise les délégations des vice-présidents

Suite à l’assemblée élective du 5 septembre dernier, la Région Bourgogne-Franche-Comté, une nouvelle équipe de vice-président s’est constituée autour de la nomination du nouveau président Jérôme Durain. La Région a communiqué ce mardi 23 septembre, la liste officielle des vice-présidents et les délégations dont ils ont désormais la charge. 

délégation region bourgogne franche-comte vice-président
Publié le 23 septembre à 16h29 par Elodie Retrouvey
France
Politique

L’intersyndicale donne jusqu’à mercredi à Sébastien Lecornu pour répondre “à leurs revendications”

Abandon" d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, d'une "année blanche"... Les organisations syndicales ont lancé vendredi 19 septembre 2025 un "ultimatum" au nouveau Premier ministre, lui laissant jusqu'à mercredi pour répondre "à leurs revendications", et menacent d'une nouvelle journée de manifestations s'il ne recule pas sur ces mesures budgétaires.

manifestation sébastien lecornu
Publié le 19 septembre à 16h32 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipales à Besançon : le Rassemblement national et Némésis main dans la main pour soutenir Jacques Ricciardetti

Trois élu(e)s du Rassemblement national ainsi que la présidente du collectif féministe d’extrême droit Némésis animeront une rencontre publique dans la cadre des élections municipales vendredi 26 septembre 2025 à la salle de la Malcombe à Besançon.

collectif nemesis extrême-droite front national géraldine grangier jacques ricciardetti julien odoul rassemblement national
Publié le 18 septembre à 15h30 par Alexane

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

En images - La 11e édition du Week-end du Chat Perché
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Sondage

 17.35
peu nuageux
le 29/09 à 15h00
Vent
2.84 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
69 %
 