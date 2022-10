Sport : Johan Fernandez récidive sur l'ultra trail des montagnes du Jura

Johan Fernandez a gagné son pari en remportant à nouveau l’épreuve-reine de l’UTMJ, avant d’affronter la Diagonale des Fous, même s’il avoue que cela n’a pas été aisé : "Je voulais faire moins que l’année dernière, mais vu que le parcours a été raccourci, le challenge était quelque peu changé. Je voulais forcément gagner mais je suis parti en mode cool, à mon rythme sans me préoccuper des autres concurrents. Cela était plus compliqué que l’année dernière, notamment par rapport au climat ; j’ai eu des hauts et des bas avec un coup de mou cette nuit et un peu froid mais c’était supportable. J’ai fait une bonne partie du parcours avec un concurrent Cédric Mermet et avec mon pacer sur une partie de la course. Je vais faire désormais deux semaines off et me reposer."

Le Jurassien Cédric Mermet à la 2e place

Deuxième de la Franco-Suisse l’an dernier, le local de l’étape, le Jurassien Cédric Mermet, termine deuxième de l’UTMJ à 30 minutes : "Je me suis basé sur une partie de parcours comme l’année précédente et du coup, je me suis trompé sur le balisage et j’ai perdu du temps bêtement. J’ai essayé de récupérer mon chrono mais c’était trop tard. C’est parti très fort au début et même si j’ai déjà fait cette distance, je l’ai subi après. J’étais barbouillé. Mais j’ai eu des beaux moments, notamment entre Mont d’Or et Jougne où j’ai retrouvé des sensations et où je me suis fait plaisir. J’y croyais encore mais bon je termine deuxième, c’est bien".

Le podium est complété par un néophyte de cette distance, le Breton Tangi Taton, résidant en Suisse et connaissant la région qui termine avec un temps de 25h58min22. Le Haut Savoyard Nicolas Firmin, qui a fait une erreur de parcours et a donc subi des pénalités, a été rétrogradé à la 4e place.

La Suissesse Kerstin Dusch s'impose malgré 2 heures de pénalité

Côté féminine, c’est la Suissesse Kerstin Dusch, habituée aux formats longs, qui remporte la course; malgré les deux heures de pénalité, et se classe 14e au général. Les deux seules autres femmes encore en course, Sandrine Agostini Trehin et Joséphine Hochet, sont attendues cette nuit.

Double victoire sur la Franco-Suisse

Sur la Franco-Suisse (110 km), le Savoyard Luc Gential, vainqueur de la CMM en 2011, se partage cette année la victoire avec l’Italien Massimo Paladin ; les deux coureurs ont passé la ligne main dans la main et sont donc ex-aequo, devant Cédric Pernet et Rémi Gillie. "Nous avons fait la course ensemble tout le long ; il aurait été bête à la fin de faire un sprint pour essayer de remporter la course individuellement. Je lui ai demandé de passer la ligne ensemble et il a dit d’accord sans hésiter" a déclaré Massimo Paladin qui habite dans le Pays de Gex depuis 13 ans et apprécie le Jura.

(Communiqué)