Sports : des réactions espérées du côté du Racing Besançon et du BesAC

Parmi les rencontres majeures de ce week-end, deux matchs à suivre dans la cité bisontine. En mauvaise posture, le Racing doit réagir malgré la venue du 4e sur sa pelouse de Léo Lagrange ce samedi 6 avril. De son côté, d'ores-et-déjà condamné à la N2, on n'espère plus qu'une réaction d'orgueil du côté du BesAC qui reçoit l'avant-dernier Lorient aux Montboucons.

Football

N2 : Racing Besançon - FC Fleury 91, samedi à 18h au stade Léo Lagrange

Après 4 défaites consécutives, le Racing Besançon occupe le 10e rang au classement de sa poule et peine à se défaire de cet inconfortable statut actuel de relégable. Pire, le club bisontin n’a plus inscrit un seul but depuis trois rencontres. Autant dire une éternité. Une victoire serait bien venue pour relancer la machine et permettre aux Bisontins d’engranger des points. Mais face à Fleury ce samedi, le Racing aura une fois de plus un gros travail à fournir.

Actuellement 4e et à seulement 3 points du leader, Fleury ne compte cependant pas venir faire de la figuration à Besançon. Si les Racingmen veulent jouer à jeu égal et espérer faire un bon coup sur leur terrain, ils devront à coup sûr élever leur niveau de jeu actuel et rapidement retrouver le chemin du but…

Basket-ball

N1 : BesAC - Lorient, samedi à 20h au gymnase des Montboucons

Toujours bon dernier de sa poule et déjà relégué sportivement en N2, le BesAC accueille ce soir aux Montboucons Lorient contre qui les Bisontins s’étaient déjà inclinés à l’aller (89-73).

À la différence du BesAC, Lorient, malgré son avant-dernière place, a encore des chances de se maintenir à condition bien sûr de s’imposer ce soir. Les Bretons comptent donc bien montrer toutes leurs ambitions dans ce duel de lanternes rouges. Ne reste plus qu’à espérer une réaction d’orgueil de la part des Bisontins pour, au moins, leur tenir la dragée haute.