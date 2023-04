Sports : le FC Sochaux doit assurer face à Pau, le GBDH veut briller au palais

Handball

Proligue : Besançon - Nancy, samedi à 20h15 au palais des sports de Besançon

Malgré la défaite subie mercredi dernier à Tremblay, le GBDH aura une nouvelle occasion ce samedi, de valider son maintien en proligue la saison prochaine. Mais pour cela, les hommes de Benoît Guillaume n’auront d’autre choix que de s’imposer face à Nancy actuellement 11e du classement. S’ils se montrent aussi efficaces que lors de la première période face à Tremblay et qu’ils tiennent cette fois sur la longueur, les Bisontins auront alors une bonne occasion de faire la fête avec ses supporters du palais des sports.

Football

Ligue 2 : FC Sochaux-Montbéliard - Pau, samedi à 19h au stade Bonal

Une nouvelle fois encore cette saison, si le FC Sochaux veut espérer monter en ligue 1 à l’issue de la saison, il n’a plus le droit à l’erreur. En accueillant Pau ce samedi à Bonal, Sochaux pourrait enfin réaliser une bonne opération au classement… à condition de s'imposer ! Avec Metz et Bordeaux en opposition soit le 4e à égalité de points avec le FCSM et le dauphin qui compte actuellement 4 points d’avance sur les Jaune et Bleu… il y a un coup à jouer pour les hommes d’Olivier Guégan, ou au moins un faux-pas à éviter en cas de victoire de Metz sur Bordeaux.

Le coach sochalien a pourtant assuré en conférence de presse que quelque soit le résultat entre Metz et Bordeaux, cela "ne changera rien à notre détermination à gagner". Pour lui l’essentiel étant que ses joueurs retrouvent "de la constance sur 90 minutes en prenant le match en main et en étant performants jusqu’à la fin".

Performants, les Sochaliens avaient su l’être au match aller où ils s’étaient imposés 3-0 et avaient lancé le début d’une série de six victoires… espérons que l’histoire se répète ce samedi.

Nationale 2 : Wasquehal - Racing Besançon, vendredi à 20h

Le Racing qui reste sur deux matchs nul se déplace ce vendredi à Wasquehal, actuellement 6e du classement. Promus cette année en N2 tout comme Besançon, les Nordistes ne connaissent cependant pas les mêmes difficultés que les Racingmen cette saison qui se battent pour décrocher leur maintien.

Pour espérer faire la différence et ramener quelque chose de cette rencontre, les Bisontins vont devoir se montrer efficaces et ne pas gâcher d’occasions devant les buts.