Sports : le GBDH défie Valence au palais, le FCSM veut faire de Bonal une forteresse

Au programme de ce week-end sportif des 16 et 17 février 2024, une phase retour qui ne fait que commencer pour le FCSM, l'ambition de débuter une série au palais des sports pour le GBDH, une rencontre sans aucun enjeu pour le BesAC et une réaction attendue pour le Racing Besançon samedi face à Saint-Quentin.

Handball

Proligue : GBDH - Valence, vendredi 16 février à 20h au palais des sports de Besançon

Malgré une défaite à Billère lors de la dernière journée de championnat, le GBDH espère rééditer sa belle performance obtenue contre Pontault durant son dernier match à domicile. Les Bisontins ont ainsi envie de débuter une série dès ce vendredi face à Valence, actuellement 10e du classement avec 12 pts devant le GBDH 13e avec 11 pts.

Face à deux équipes engagées dans la course au maintien où chaque point gagné est important, la rencontre promet d’être intéressante.

Basket-ball

N1 : Caen - BesAC, vendredi 16 février à 20h

Après l’éviction de son entraîneur Joseph Kalambani, c’est la mine morose que le BesAC s’apprête à affronter Caen ce vendredi. Condamnés à tenter de sauver leur maintien en N1 dans la poule de relégation avec zéro point lors de la phase 2, les Bisontins auront, avant cela, à disputer un dernier match de phase 1 sans enjeu contre Caen. Haut les coeurs !

Une rencontre qui a plus des airs de casse-pipe qu’autre chose pour le BesAC qui, face au dauphin qui compte 6 victoires sur les 7 derniers matchs, n’a décidément pas les mêmes préoccupations actuelles.

Une rencontre qui risque donc de ne pas se disputer à armes égales. Sans compter que le BesAC devra une fois de plus composer sans ses éternels blessés : Dibo, Rey et Kwedi et dernièrement de Quentin Diehl (côte).

Football

N1 : FCSM - SAS Épinal, vendredi 16 février à 19h30 au Stade Bonal

Après un match annulé malgré leur déplacement à Goal FC le week-end dernier, les Sochaliens accumulent désormais deux matchs en retard et devront donc enchaîner 9 matchs dans les 6 prochaines semaines.

Un "bloc jusqu’à la fin mars qui sera très important" a mentionné Owald Tanchot en conférence de presse d'avant-match et qui "définira notre capacité à emballer le sprint final et peut-être à jouer quelque chose sur avril-mai". Le premier de ces grands rendez-vous débute ce soir avec la réception d’Épinal au stade Bonal. Actuellement relégables, les Vosgiens ne sont toutefois pas à sous-estimer. "Ils se sont relancés après avoir perdu le meilleur buteur du championnat" a analysé le coach sochalien qui précise que cela aurait "pu mettre un coup à l’équipe" mais qu’au lieu de cela, les Spinaliens viennent d’enchaîner deux victoires à Goal FC et contre Cholet. Pas de manque de confiance donc ni de crise de résultat pour Épinal qui viendra avec l’ambition de réaliser un bon coup à Bonal.

"Les matchs à venir seront des matchs où il faut être là si on veut jouer des choses importantes en fin de saison" Oswald Tanchot - coach FCSM.

Mais de leur côté, les Sochaliens veulent faire de Bonal une forteresse imprenable à l’image de Dimitri Liénard qui a déclaré "on ne va pas se mentir, sans dénigrer Épinal, mais si on veut espérer jouer une montée, on ne doit rien laisser à domicile". Des propos confirmés par Tanchot qui a rappelé que lors des rencontres à domicile son équipe se devait d’être "impactante, de ne pas subir" et de prendre son destin en main.

À l’aller, les Sochaliens avaient signé leur première victoire de la saison en s’imposant 3-0 à Épinal mais en disputant une bonne partie de la rencontre à 11 contre 10. L’objectif sera donc de confirmer ce résultat pour le FCSM afin de "construire notre deuxième partie de saison sur des bonnes bases avec du contenu, du plaisir et l’envie de faire les choses ensemble" a résumé Oswald Tanchot. "Si on arrive à mettre tout ça en place, on sera sur la bonne voie" a conclu le coach.

N2 : Olympique saint-quentinois foot - Racing Besançon, samedi 17 février à 18h

Le Racing qui reste sur deux défaites consécutives devra réagir ce samedi lors de son déplacement à Saint-Quentin (Aisne) pour le compte de la 16e journée de championnat de N2.

Toujours 8e avec 18 points et un match en moins, les Bisontins auront plutôt intérêt à prendre le dessus sur leurs adversaires du week-end afin de conserver leur rang au classement.

Attention néanmoins car malgré son 10e rang, Saint-Quentin a récemment mis fin à sa série de sept matchs sans victoire en allant gagner à Créteil (6e) lors de la dernière journée de championnat. Les Racingmen devront donc éviter le match piège en livrant une prestation aboutie ce samedi.