Sports : LE GBDH enchaîne et une bonne entrée en matière pour l’ESBF

Handball

Coupe d’Europe : ESBF - Bera Bera : 32-29

Sans trembler, l’ESBF s’est imposée dans le match aller qui les opposait au club espagnol du Bera Bera. Les Bisontines menaient déjà 17-13 à la mi-temps et ont terminé le match en tête 32-29 devant un palais des sports bien rempli.

L’ESBF devra confirmer ce résultat lors du match retour samedi prochain à San Sebastian pour assurer leur qualification au prochain tour de coupe d’Europe.

Proligue : GBDH - Strasbourg : 36-25

Deuxième victoire consécutive qui fait du bien au moral pour le GBDH. Après s’être imposés à Villeurbanne lors de la 11e journée, les Bisontins ont enchaîné ce vendredi au palais des sports face aux Strasbourgeois. Une victoire à laquelle a largement contribué l’ailier droit Thibaud Arteaga qui signe son record de buts en carrière pro et affiche une statistique impressionnante de 14 buts pour 100% de réussite.

D2F : Nîmes Métropole - Palente Besançon HB : 28-27

La reprise du championnat a été difficile pour les Palentaises qui avaient été privée de compétition depuis plus d’un mois. La défaite est d’autant plus dure pour Palente qui n’est pas passé loin de la victoire. Les Bisontines menaient au score à la mi-temps (14-15) et ont assuré une bonne deuxième période menant même par moment de trois longueurs avant de finalement craqué en fin de rencontre.

Avant dernière du classement, à égalité de points avec deux autres équipes, il va falloir une réaction rapide de Palente pour éviter que la situation ne devienne plus délicate.

Football

Nationale 2 : FC Fleury 91 - Racing Besançon : 1-1

À Fleury, les Bisontins n’ont pu obtenir mieux que le match nul. Un peu rageant quand on sait que Rafaël Dias avait ouvert le score en juste avant la pause sur un coup de pied arrêté. Les Bisontins ont finalement concédé un but dans la seconde période de jeu et devaient finalement se contenter de ramener un point dans leurs valises. Un résultat sans conséquence au classement puisque le Racing reste 10e.