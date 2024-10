Sports : le GBDH veut rebondir à domicile, le FCSM est sous pression

Handball

LBE : Chambray - ESBF, vendredi à 20h

Après un derby perdu à domicile face à Dijon, l’ESBF va devoir très vite se remettre la tête à l’endroit pour son déplacement à Chambray ce vendredi.

Si la différence au classement peut sembler énorme entre l’ESBF 7e et Chambray 13e avec zéro victoire, les Bisontines vont pourtant devoir se méfier de l’eau qui dort. Car si Chambray accuse un tel retard, c’est surtout parce que l’équipe a déjà affronté deux des équipes du trio de tête, Brest et Metz. Des adversaires auxquelles se mesureront les filles de Jérôme Delarue en novembre prochain. Et d’ici là il va donc falloir veiller à ne pas perdre de points en chemin… Cela commence donc par un bon résultat à Chambray.

Pro D2F : Vaulx-en-Velin - Palente, samedi à 20h30

Malgré un bon démarrage face à Lille, Palente accuse deux défaites consécutives contre Le Havre et Celles-sur-Belle. Des revers qui ont fait chuter le PBHB a la 9e place du classement de D2F.

À Vaulx-en-Velin, les Palentaises auront une nouvelle fois fort à faire puisque les Lyonnaises ne se sont inclinées qu’une fois cette saison face à Rennes.

Proligue : GBDH - Pontault, vendredi à 20h30

Avant-dernier avec seulement une victoire en cinq matchs cette saison, l’heure est déjà presque grave pour le GBDH qui est contraint de rapidement remonter la pente s’il ne veut pas rester enlisé dans le bas du classement. Face à Pontault, les hommes de Christophe Viennet vont donc devoir se montrer solides défensivement et efficaces devant le but pour espérer faire la différence face au 6e de Proligue.

Une bonne nouvelle néanmoins qui pourrait donner l’élan nécessaire au GBDH pour rebondir, après trois déplacements consécutifs, les Bisontins retrouveront enfin leur public du palais des sports pour cette rencontre. Celle-ci sera également placée sous le signe d’Octobre rose.

Football

National : Sochaux - Valenciennes, vendredi à 19h30

Avec seulement une victoire, pour deux défaites et un nul à domicile, le constat est clair : "ce n’est pas le parcours d’une équipe qui ambitionne de jouer le haut du tableau" estime à juste titre Karim Mokkedem. D’autant que pour le coach, sur le plan comptable, "les points qu’ils nous manquent, ce sont les points de Bonal". En recevant ce vendredi Valenciennes (5e), le FCSM (8e) a donc un seul objectif en tête : la victoire.

"Montrer ce que l’on a dans le ventre et ce que l’on vaut" - Karim Mokkedem, coach du FCSM

S’il est certain que le groupe a "envie de faire mieux et de faire plus", il va devoir avant tout "répondre présent" face à une équipe "qui a les mêmes attentes et la même configuration que la nôtre". S’il faudra se méfier du jeu très vertical de Valenciennes, le coach a surtout insister sur l’importance de "se regarder nous", en précisant que la solution viendrait du groupe avant tout : "on a rendez-vous avec nous-mêmes ce soir".

Pour le technicien sochalien "si on prétend être un candidat à la montée il faut que l’on soit capable de gagner ce type de match". La pression est donc sur les épaules des Jaune & Bleu mais au-delà de celle-ci, le coach a insisté sur le besoin de "jouer au football" notamment "en prenant des risques" et en y ajoutant "un brin de folie". En termes de travail lors des derniers entraînements, les dirigeants sont donc revenus sur des basiques et Karime Mokkedem espère que "cela va payer" dès ce soir à Bonal.

Basket-ball

National 1 : Berck - BesAC, samedi à 20h

Après une défaite invraisemblable face à Orchies alors que le BesAC menait de 17 points à moins de 3 minutes du coup de sifflet final, il faut espérer que le collectif bisontin s’est depuis remis de ce coup d’assommoir.

Les Bisontins tenteront cette fois de compenser le point perdu à domicile, à condition de se montrer à la hauteur jusqu’à la fin de la rencontre. Pour cela, le BesAC pourra sans doute compter sur ses deux shooteurs que sont Ben Kovac et Aaron Falzon, impressionnants cette semaine lors des entraînements.

Ce match devrait également avoir une saveur particulière pour le coach Laurent Kleefstra qui, après trois années passées à Berck, fera son retour mais cette fois sur le banc bisontin, tout comme le joker médical passé par le Nord et tout juste arrivé à Besançon, Ibrahim Saounera.

De son côté, Berck devra se rattraper de son dernier déplacement totalement manqué à Lyon (défaite 90-61).

Pour ce long voyage, le BeSAC devra se passer encore des services de Théo Maillot qui s'est malheureusement refait mal aux ischios mercredi et d'Ange Buzer qui doit récupérer d'un certain état de fatigue.

Le groupe : Pouye, Saouenera, Eliezer-Vanerot, Magassa, Mercet-Guyot, Kovac, Falzon, Boyer, Jubenot (cap.), Djedje. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.