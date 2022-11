Sports : les rencontres à suivre ce week-end

Handball

Proligue : Massy - Besançon, samedi à 20h30

Le GBDH se déplace ce samedi à Massy pour le compte de la 9e journée de Proligue. Avec seulement deux victoires depuis le début de la saison, les Bisontins ont besoin d’obtenir un bon résultat face au 11e Massy pour s’éloigner de la zone rouge.

Football

Ligue 1 : FCSM - Bastia, samedi à 20h30 au stade Bonal.

Après un mauvais match face à Annecy, le FCSM a besoin de retrouver sa dynamique et son efficacité offensive pour continuer à jouer des coudes dans le haut du classement. Malgré leur 4e place au classement, les Sochaliens connaissent actuellement une baisse de forme et comptent une victoire seulement sur les cinq dernières rencontres de championnat (2 défaites, 2 nuls). Avec les mêmes derniers résultats, Bastia pointe à la 12e place du classement. Avantage pour Sochaux donc qui aura, pour ce dernier match à domicile avant la trêve internationale, l’occasion de « faire ce qu'il faut pour capitaliser et récupérer ce qu'on mérite » selon le coach Olivier Guégan.

Nationale 2 : Saint-Maur - Racing Besançon, samedi à 18h.

Après leur victoire face à Colmar, les Racingmen tenteront de poursuivre leur bonne dynamique ce samedi à Léo Lagrange face à Wasquehal lors de cette 10e journée de N2. Dans ce duel de promu, un point seulement sépare les Bisontins des Nordistes. Une victoire permettrait aux Bisontins d’engranger quelques points bien nécessaires dans leur objectif de maintien.