Sports : les rencontres de ce week-end

Alors que le GBDH et le BesAC ont déjà disputé leurs rencontres, le FC Sochaux-Montbéliard et le Racing Besançon se préparent à livrer deux grosses batailles ce samedi 1er octobre.

Handball

Proligue : Cherbourg - GBDH : 30-34

Les Bisontins ont signé hier soir, leur premier succès de la saison lors de leur déplacement à Cherbourg pour le compte de la 4e journée de Proligue.

Face à des Normands en difficulté en ce début de saison, le GBDH prenait la température durant le premier quart d’heure de jeu avant de maîtriser le reste de la mi-temps (14-20). Au retour des vestiaires, Cherbourg grignotait un peu de terrain pour réduire la marque. Mais les hommes de Benoît Guillaume ne lâchaient pas leurs efforts et s’imposaient avec la manière.

Basket-ball

National 1 : BesAC - Mulhouse : 70-80

Après une entrée en matière réussie grâce à leur victoire à Hyères mardi dernier pour la première journée de championnat, le BesAC aurait voulu renouveler cela devant son public du palais des sports ce vendredi 30 septembre. Malheureusement les Bisontins n’ont rien pu faire face à une équipe de mulhouse qui évoluait un ton au-dessus.

Football

National 2 : Racing Besançon - Sainte-Geneviève, samedi à 18h au stade Léo Lagrange

Toujours à la recherche de son premier succès en N2 cette saison, le Racing Besançon reçoit ce samedi 1er octobre Sainte-Geneviève. Les Bisontins devront se méfier de leurs adversaires du jour qui voyagent plutôt bien puisque les Génovéfains ont conclu leurs deux derniers déplacements par deux victoires.

Ligue 2 : Valenciennes - FC Sochaux-Montbéliard, samedi à 19h (à suivre en direct sur la chaîne L'Équipe)

Le FCSM saura ce soir si la trêve internationale lui a été profitable ou non. Après une fantastique moisson de 18 points obtenus en 6 victoire sur 6 possibles, les Sochaliens sont seuls leader du classement de Ligue 2. Un rang qu’il faudra tenir le plus longtemps possible y compris dès ce soir face à Valenciennes, une équipe qui a toujours posé soucis au FCSM (sur 39 confrontations : 16 défaites, 5 victoires et 18 nuls pour les Jaunes et Bleus. Nul doute que les Sochaliens auront bien été avertis sur les pièges à éviter ce soir. Le coach sochalien, Olivier Guégan connait en effet très bien l’adversaire du soir pour avoir été le coach de Valenciennes entre 2019 et 2021.