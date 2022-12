Sports : l'ESBF a rendez-vous avec l'Europe

Handball

Coupe d’Europe : ESBF - Bera Bera, samedi à 20h au palais des sports Ghani Yalouz

Les filles de Sébastien Mizoul vont devoir rapidement se remettre de la défaite subie mercredi dernier à Metz (33-24) pour faire leur entrée en lice en coupe d’Europe face au club espagnol Bera Bera. Si les Espagnols évoluent normalement à un niveau moins élevé que celui de l’ESBF, elles avaient tout de même réussi à éliminer Paris l’an passé. Les Ententistes devront donc rester sur leurs gardes et assurer le travail tout au long du match.

Proligue : GBDH - Strasbourg, vendredi à 20h15 au palais des sports Ghani Yalouz

Après une belle réaction le week-end dernier à Villeurbanne où les Bisontins se sont imposés 34-23, les coéquipiers de Lucas Hubert vont devoir enchaîner ce soir face à la lanterne rouge de Proligue. Les Bisontins affronteront Strasbourg pour la 12e journée de championnat et auront une occasion en or de pouvoir mettre un peu plus d’écart entre eux et le premier relégable Villeurbanne, à seulement 3 points du GBDH. Pour cela, le club bisontin pourra notamment s’appuyer sur un Thibaud Arteaga très en forme après ses 10 buts inscrits à Villeurbanne.

D2F : Nîmes Métropole - Palente Besançon HB, samedi à 20h

Suite au forfait de Fleury le week-end dernier, les Palentaise n’ont plus disputées un match de championnat depuis plus d’un mois. Les Bisontines vont donc devoir rapidement retrouver leurs repères pour espérer obtenir un résultat face à Nîmes. De son côté, malgré un bon début de saison, Nîmes est désormais en perte de vitesse et reste sur trois défaites consécutives.

Football

Nationale 2 : FC Fleury 91 - Racing Besançon, samedi à 18h.

Remontés à la 10e place du classement et ctuellement sur une bonne dynamique après trois matchs sans défaite en championnat, les Bisontins espèrent surfer sur la vague le plus longtemps possible. Mais rien n’est moins sûr avec le déplacement qui les attend. Le Racing Besançon ira en région parisienne affronter Fleury 91, actuellement solide dauphin du groupe B. Les Parisiens ont néanmoins pris un petit coup sur la tête après leur lourde défaite 5-0 à Bobigny la semaine dernière. Les Bisontins auront donc peut-être un coup à jouer.