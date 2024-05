Européennes : Jacques Ricciardetti, candidat sur la liste de Jordan Bardella 

"Cette liste de rassemblement est composée de femmes et d’hommes qui mettront leurs compétences et leurs convictions au service des Français", tient à préciser le Rassemblement National qui demande de voter "pour protéger leur identité, leurs frontières et leur pouvoir d’achat, défendre l’Europe des Nations et des projets, sanctionner la politique d’Emmanuel Macron et de son Gouvernement et engager l’alternance en France et en Europe".