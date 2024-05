Pour ses 50 ans, mignotgraphie ouvre ses portes le 24 mai 2024 !

PUBLI-INFO • Aujourd’hui, Mignotgraphie® compte une quarantaine de salariés et réalise des impressions à destination de toute la France, mais tout a commencé dans la boucle en 1974 de l’association de deux frères photographes, Yves et Alain Mignot. Récemment diplômés d’une école de photographie, fils d’un photographe installé à Pontarlier, ils décident de se lancer dans l’aventure photographique.

Expérimentant la sérigraphie comme système de reproduction d’images dans le domaine de l’art, cette technologie leur permet de développer un autre domaine la réalisation d’affiches pour la grande distribution. Les facteurs-clés de succès se mettent en place et permettent aux deux frères de développer leur clientèle.

L’affichage devient alors une activité importante de la société. Mais ce marché très concurrentiel, en perte de vitesse et de rentabilité, incitent les créateurs de Mignotgraphie® à se tourner vers de nouveaux marchés : le point de vente et sa décoration en général deviennent l’axe stratégique de la société.

Décoration et signalétique longue durée

Dans les années 90, les grandes enseignes de la distribution font appel à Mignotgraphie® pour la théâtralisation de leurs points de vente. Les décors sont de plus en plus audacieux et les marques de la grande distribution sont devenues de véritables scènes de théâtre.

La décoration entre aussi dans les foyers et Mignotgraphie® développe à cette occasion un partenariat avec un leader du mobilier extérieur : Grosfillex, en imprimant les films décoratifs apposés sur les tables de jardin.

Art contemporain

L’art contemporain n’est pas en reste dans le développement de Mignotgraphie® qui n’oublie pas ses racines. Les artistes prennent leurs habitudes et leurs quartiers dans une société qui laisse libre court à leur création. Des œuvres sur acrylique de JM Bustamante aux reproductions en sérigraphie pour Warhol, en passant par la réalisation d’œuvres pour Sophie Calle à l’occasion de la Biennale de Venise, l’art contemporain est un véritable laboratoire pour le développement technique de la sérigraphie et devient le creuset de l’innovation.

En partenariat avec l’ISBA, l’école des beaux-arts de Besançon, Mignotgraphie® a créé le prix mignotgraphie qui récompense par la réalisation d’un tirage en sérigraphie l’auteur de l’œuvre, la première lauréate en 2024 étant Marion Micigolski.

Impression numérique grand format

Les années 2010 ouvrent la porte à une nouvelle technologie : le numérique. Véritable révolution dans l’impression grand format, l’impression numérique permet de nouveaux défis tant en termes de qualité d’impression que de réactivité.

En 2015, Mignotgraphie® décide d’être à la pointe dans ce domaine et installe la presse HP Scitex FB 11 000, la machine d’impression la plus performante depuis la création de ce système d’impression.

L’avenir de nos métiers

Pour Mignotgraphie®, la sérigraphie est et restera une technologie d’impression responsable grâce à la tenue dans le temps de ses encres dites « solide lumière », permettant de prolonger la durée de vie des enseignes, décorations, signalétiques et publicités extérieures jusqu’à 7 ans, évitant ainsi leur remplacement intempestif. C’est ainsi que sont imprimées à Chemaudin depuis quelques années les décors de vitrine du PMU ou encore de la Française des jeux.

L’entreprise souhaite poursuivre dans cette démarche durable et est persuadée que la sérigraphie représente un réel atout environnemental et sociétal pour l’avenir. Elle décide alors de renforcer son pôle d’impression sérigraphique en 2022, en remplaçant sa machine 5 couleurs par une 6 couleurs. Cette machine offre la possibilité d’imprimer davantage de couleurs et de finitions (quadri, tons directs, vernis, etc) en un seul passage, apportant alors un gain de temps et plus de réactivité.

Fort de son développement numérique et souhaitant asseoir son potentiel de production dans cette technologie, Mignotgraphie® décide également en 2023 de doubler son parc en installant une deuxième machine d’impression numérique. Identique à la première, elle permet aux opérateurs de travailler sur deux machines de fonctionnement et de performance identique.

Mignotgraphie® ouvre ses portes

Pour sa 50e bougie, Mignotgraphie® ouvre ses portes au grand public le temps d’un après-midi, offrant l’occasion de découvrir ses coulisses et son savoir-faire, d’observer les machines s’activer et de réaliser que certaines PLV de nos magasins du quotidien sont en fait fabriquées à Chemaudin !

Infos pratiques

Portes ouvertes le vendredi 24 mai de 14h à 17h

Mignotgraphie

2 rue des Maloubiers - 25 320 Chemaudin

Tél : 03 81 48 36 15

Linkedin : www.linkedin.com/company/mignotgraphie-olinda

Afin de faire découvrir les métiers « cousin » du nôtre, il y aura en parallèle :