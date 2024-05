Laurent Kleefstra nouveau coach du BesAC

Très tôt et bien avant la fin de saison, les dirigeants bisontins expliquent dans leur communiqué qu’ils avaient listé les coaches qui pouvaient répondre aux attentes du BesAC. À savoir un coach d'expérience, travailleur, humain, qui corresponde aussi aux possibilités financières du club, un coach capable à la fois de gérer la situation en Nationale 2 pour rebondir très vite vers la Nationale 1, ou encore, si possible hypothétique repêchage, de bâtir et de gérer un programme ambitieux. Un nom est alors sorti, celui de Laurent Kleefstra, 54 ans.

À son palmarès, quatre montées de N2 en N1 avec Aix-en-Provence, avec Toulouse (2 fois et un Trophée Coupe de France) et avec Berck, son dernier club où il a passé six saisons, avant de finalement être écarté et remplacé par Steed Tchicamboud.

Laurent Kleefstra s'est dit "heureux et enthousiaste de rejoindre le projet du BesAC et je remercie les dirigeants pour leur confiance. J'ai été convaincu par leur approche et le fait que nous pourrions vivre une belle aventure humaine ensemble. Désormais l'objectif va être de construire l'équipe la plus compétitive possible qui saura, je l'espère, séduire nos supporters, par son état d'esprit, son jeu et ses résultats" .

Un petit espoir de repêchage

Le BesAC, pourtant relégué en N2, garde cependant un petit espoir de repêchage en Nationale 1 : " J'étais assez pessimiste au départ, mais l'annonce de la volonté de Pont de Cheruy de redescendre en N3, l'annonce aussi de la présidente de Rueil de mettre un stop à l'aventure en N1, sans compter l'arrêt en Pro B de Paris-Boulogne qui peut provoquer une aspiration supplémentaire et peut-être également la possibilité qu'un club de N2 n'aie pas la puissance financière d'accéder en N1, m'ont redonné de l'espoir " explique Laurent Kleefstra.

Alors, comment gérer cette période d'incertitude ? "Pas de précipitation" répond le nouveau coach du BesAC. "J'aimerais garder une base de l'équipe actuelle. On en saura peut-être rapidement plus. Les dirigeants rencontrent les joueurs ce jeudi et vendredi. Je sais qui j'aimerais garder dans la perspective de la N2 ou de la N1. À titre personnel, j'ai déjà aussi listé des joueurs poste par poste avec qui j'aimerais travailler. Mais pas de précipitation, c'est une période cruciale à bien gérer. Il faut d'abord savoir vers quoi ça tend le plus .

Une défense très forte pour nouvelle identité

Mais quoi qu'il en soit, Laurent Kleefstra a déjà en tête la philosophie de jeu qu'il entend imprimer : "L'idée, en accord avec les dirigeants, est de construire une équipe qui défend très fort, qui met beaucoup d'intensité, avec de la projection rapide vers l'attaque où je souhaite un bon partage du ballon. Le BesAC aura une identité et ce sera celle-là, que ce soit en N2 ou en N1 !" . Voilà donc avec qui et comment le BesAC entend sportivement se tourner vers l'avenir. C'est une nouvelle aventure qui commence pour le BesAC...