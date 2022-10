Sports : première victoire pour Palente, Sochaux se contente du nul à Metz

Football

Ligue 2 : Metz - FC Sochaux-Montbéliard

En déplacement à Metz ce samedi 15 octobre dans le cadre de la 12e journée de Ligue 2 BKT, les Sochaliens n’ont pu obtenir mieux que le nul sur la pelouse du stade Saint-Symphorien. La pelouse détrempée en raison de la pluie freinait le jeu habituellement plus technique et incisif des Sochaliens. En première période, les Messins rataient de peu l’ouverture du score lorsque Mikautadze était laissé seul dans la surface. Sochaux prenait aussi parfois sa chance notamment par Weissbeck mais sans succès. Le FCSM ne réussissait pas à débloquer la situation dans la deuxième période.

En attendant le déplacement de Bordeaux à Bastia, le FCSM est deuxième du classement avec 23 points.

Coupe de France : Racing Besançon - ASM Belfort : 1-4

Le parcours des Racingmen en Coupe de France a finalement pris fin ce dimanche 16 octobre lors du 6e tour de Coupe de France. Menés 1-0 à la mi-temps après un but de Cuenin sur pénalty, les Bisontins n’ont pas été en mesure de prendre les devants en seconde période. Pire, les Belfortains trouvaient finalement leurs marques sur la pelouse de Léo Lagrange et alourdissaient la marque par Régnier et Mazeghrane. Le but de Mendy arrivait trop tard pour donner de l’espoir (73e) et Chapit dans les arrêts de jeu sonnait le glas.

Handball

Ligue Butagaz Énergie : Dijon - ESBF : 34-21

Malgré un grand nombre de supporters venus assister au derby, l’ESBF a vécu l’enfer vendredi dernier à Dijon. Alors que les Dijonnaises étaient solides en défense et efficaces en attaque, les Bisontines ont de leur côté mis beaucoup trop de temps pour rentrer dans le match (deux buts bisontins en 11 minutes de jeu). L’ESBF était déjà loin derrière à la mi-temps (17-6) et les différentes propositions tactiques apportées par le coach Sébastien Mizoule ne permettaient finalement pas de stopper l’hémorragie. Au final, Dijon s’imposait largement, 34-21. Une rencontre à oublier pour l’ESBF.

Pro D2 : Palente Besançon HB - Noisy-le-Grand : 28-24

Il aura certes, fallu attendre cinq journées pour la voir mais elle est bien là ! La première victoire du PBHB a eu lieu ce samedi 15 octobre au palais des sports Ghani Yalouz de Besançon.

Malgré une belle entame, les joueuses de Palente ne tenaient pas le rythme et étaient menées au score à la mi-temps (12-15). Pas découragées pour autant, les Bisontines revenaient plus conquérantes et rattrapaient leur retard avant même de prendre les devants. Mais Noisy-le-Grand ne décrochait pas et revenait au score (19-19). Mobilisées et efficaces, les Palentaises tenaient bon jusqu’au gong final où elles pouvaient finalement laisser éclater leur joie.