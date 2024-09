Sports : retour aux affaires pour l’ESBF et le GBDH, Sochaux veut rebondir

Football

National : Paris 13 Atletico - FCSM, vendredi 6 septembre à 18h30

Dixième du classement après un match décevant contre Le Mans durant lequel les Sochaliens ont affiché de pâles ambitions, le FCSM doit réagir dès ce soir face au promu parisien de l’Atletico lors de la quatrième journée de National ce vendredi.

Loin de se montrer défaitiste, l’entraîneur Karim Mokeddem préfère parler de faux pas face au Mans. Une première défaite à domicile qui doit résonner comme "un avertissement" dont "il faut qu’on se souvienne pour tous les autres matchs à domicile".

Le coach a déclaré avoir beaucoup travaillé en vidéo avec son groupe cette semaine pour justement déceler les erreurs commises vendredi dernier et tenter de les corriger rapidement. Désireux que ses joueurs se montrent désormais "plus entreprenants" Karim Mokkedem espère une réaction de son groupe dès ce soir face au Paris 13 Atletico qui, après trois rencontres, court toujours après sa première victoire en National.

Handball

Coupe de France : Achenheim - ESBF, vendredi 6 septembre à 20h30

Reprise en douceur pour l’ESBF ? Pas si sûr, avec un effectif remanié par rapport à la saison dernière, les Bisontines sont probablement encore en quête d’automatismes. Mais la préparation estivale a montré que le chemin était en bonne voie.

Ne souhaitant pas faire l’impasse sur la coupe de France, même si l’objectif de cette saison reste clairement de retrouver la coupe d’Europe, les Ententistes se sont données pour mission de remporter ses deux premiers matchs de poule. Ni plus ni moins.

La mission débute donc dès ce soir face à Achenheim, club évoluant dans la même division que l’ESBF, avant un affrontement sous des airs de derby le 16 novembre prochain face à Palente.

Proligue : Angers - GBDH, vendredi 6 septembre à 20h30

En terminant 7e l’an passé, les Bisontins n’étaient pas loin de réussir leur pari mais ont tout de même vu les portes des play-off se refermer sur eux. Avec un championnat plus ouvert, cette année, puisque désormais les neufs premiers de proligue décrocheront un accès pour les play-off contre six les années précédentes, le GBDH a clairement affiché ses intentions. Mais pour y parvenir il faudra, contrairement à la saison dernière, se montrer performant dès la première partie de saison pour éviter de perdre des points en route.

Bien qu’au-dessus du lot, Chambéry (Starligue), a rappelé aux Bisontins mardi dernier en coupe de France, le chemin qu’il reste encore à parcourir au GBDH pour espérer faire douter les meilleurs. En débutant face à Angers, avant-dernier la saison dernière, le GBDH aura pour objectif de conforter ses ambitions de la meilleure manière et le plus rapidement possible.