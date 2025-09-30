Mardi 30 Septembre 2025
Alerte Témoin
Sochaux
Economie

Stellantis va arrêter sa production plusieurs jours à Sochaux et Mulhouse

Publié le 30/09/2025 - 16:28
Mis à jour le 30/09/2025 - 16:10

Le géant européen de l'automobile Stellantis va arrêter sa production plusieurs jours sur les sites de Sochaux (Doubs) et Mulhouse (Haut-Rhin), a-t-on appris mardi 30 septembre 2025 de sources syndicales et de la direction.

© Stellantis Communication
Lors d'un Comité social et économique (CSE) ordinaire, qui s'est tenu mardi, "la direction de Stellantis Mulhouse a annoncé l'arrêt de la production de l'unité terminale fabriquant les modèles 308, 408 et DS7 pour une semaine, du 27 octobre au 02 novembre", a indiqué le syndicat CFE-CGC dans un communiqué.

"La direction justifie cet arrêt par un contexte difficile pour l'industrie automobile", avec "une baisse des ventes de véhicules en Europe" et "une concurrence tarifaire agressive qui fragilise les parts de marché" explique le syndicat. La CFE-CGC dénonce "une détérioration continue de la situation industrielle, avec des répercussions directes sur l'emploi et la stabilité des sites de production".

  • Un porte-parole de Stellantis France a confirmé cette décision, qui concerne près de 2.000 salariés sur 4.700.

L'usine Stellantis de Sochaux, qui produit 1.044 voitures par jour, des Peugeot 3008 et 5008, a également annoncé plusieurs jours d'arrêt, cette fois en raison d'un problème de fournisseur. "Notre portefeuille de commandes sur les Peugeot 3008/ 5008 présente une part importante de versions PHEV et Long Range. Nous devons construire nos programmes de production en fonction des contraintes capacitaires de nos fournisseurs pour répondre à ce mix, tout en gérant les stocks aussi efficacement que possible avant la fin de l'année", justifie l'usine dans un communiqué.

  • Les vendredis 10, 17 et 24 octobre ne seront pas travaillés, ainsi que les tournées de nuit du dimanche 5 et du vendredi 31 octobre. Au total, 2.500 salariés, sur les 6.500 du site, sont concernés, selon Stellantis.

"Dans une période où les fins de mois sont de plus en plus difficiles, ces annonces sont un véritable coup pour les travailleurs de Sochaux", a réagi la CGT, qui estime à 16% la perte de salaire par jour chômé. Ces décisions s'ajoutent à la récente annonce de Stellantis de mettre à l'arrêt trois semaines en octobre son usine de Poissy (Yvelines) et au chômage partiel ses 2.000 salariés.

L'usine de Poissy produit 420 véhicules par jour.

(Source AFP)

automobile emploi stellantis

Publié le 30 septembre à 16h28 par Hélène L.
Economie

