Thibault Boyer débarque au BesAC

Après le meneur majeur Anthony Da Silva, c'est un deuxième nom qui vient de tomber. Le BesAC a en effet engagé pour une saison l'intérieur Thibault Boyer (22 ans, 2,04m). Il jouait précédemment en Nationale 2 sous le maillot d'Aubenas, après avoir précédemment fait ses classes à La Pontoise (N2), Sud Drôme (N3) ou encore Montélimar (N3). La saison passée, il a tourné sur 24 matches à 14,1 points de moyenne.

Dans une famille très tournée vers le basket, il est le frère cadet de Mathieu Boyer qui évoluait depuis deux exercices en Pro B à Saint-Chamond. Thibault Boyer considéré comme un bel espoir, a été recruté dans le but d'être la doublure du pivot titulaire qui, selon toute vraisemblance, sera un joueur étranger.

Joseph Kalambani est heureux d'accueillir ce garçon très volubile, très spontané : "Il sera donc le back-up du futur poste 5. C'est un joueur très généreux dans l'effort, dans la combativité et c'est là que je l'attends et où j'aurai besoin de lui. Il aura d'abord un rôle défensif. Il sait aussi s'écarter du cercle. Il devra saisir toutes les opportunités qui lui seront offertes. En dehors de ce qu'il va apporter sur le parquet, c'est aussi un joueur qui, par son implication, va beaucoup plaire aux supporters" .

Je suis très heureux de pouvoir adhérer au projet que Joseph Kalambani m'a proposé et au challenge qu'on m'offre. Je suis vraiment reconnaissant au BesAC de me donner ma chance en N1. Et j'ai hâte de pouvoir faire connaissance avec mes coéquipiers, les bénévoles du club, le public, les supporters, les partenaires - Thibault Boyer, nouvelle recrue du BesAC