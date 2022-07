Tour de France 2022 : 8e étape entre Dole et Lausanne

Le club de l’ESBF et Sébastien Mizoule avaient annoncé le 2 juin dernier que le recrutement de l’effectif pour le prochain exercice était clos. Cependant, après réflexion, ils ont décidé d’intégrer Léa Pobelle au centre de formation du club, pour former, aux côtés de Camille Aoustin et de Kiara Tshimanga, la troisième ailière gauche du groupe professionnel, a-t-on appris ce mardi 21 juin.