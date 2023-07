Tour de France Femmes 2023 : qui sont les coureuses franc-comtoises ?

Qui dit nouvelle course dit nouveau parcours. L'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie seront mis à l'honneur réunissant onze départements au total. Dimanche, les coureuses prendront le départ à Clermont-Ferrand avant d'entamer une descente vers les Pyrénées, alternant étapes casse-pattes pour les puncheuses et sorties pour les sprinteuses. Le dernier week-end sera particulièrement attendu avec l'étape au Tourmalet et un contre-la-montre individuel autour de Pau. Au total, quatre équipes françaises seront sur la piste : FDJ-Suez, Arkea, Cofidis et Saint-Michel Mavic Auber 93.

Évita Muzic pour FDJ-Suez

Née à Lons-le-Saunier, cette coureuse collectionne depuis quelques années les médailles. En 2019, elle termine championne de France sur route espoirs, une compétition réservée aux espoirs-dames puis décroche l'année suivante la 9e et dernière étape du Tour d'Italie féminin, à Motta Montecorvino. En 2022, elle devient championne de France sur route Élites à Épinal, âgée seulement de 22 ans.

Juliette Labous pour Saint-Michel Mavic Auber 93

Plusieurs coureuses seront appelées à briller. À commencer par la Bisontine Juliette Labous, étoile montante du cyclisme français. Après avoir terminé septième à La Vuelta, la coureuse s'était hissée à la deuxième place du Giro le 9 juillet dernier. Une victoire prometteuse à deux semaines du départ du Tour de France.

Margot Pompanon

Née à Givry, une commune située dans le département de Saône-et-Loire (en région Bourgogne-Franche-Comté), cette coureuse n'en est pas à son galop d'essai... Rappelons qu'elle a remporté en solitaire le 2 juillet 2023, l'épreuve du Classique Féminine du Val de Morteau (Doubs), sixième manche de la Coupe de France N1 Femmes.

Les étapes en détails :

Dimanche 23 juillet

Départ : Clermont-Ferrand

Arrivée : Clermont-Ferrand

Distance : 124 km

Heure de départ : 12h15

Type : plaine / accidenté

Lundi 24 juillet

Départ : Clermont-Ferrand



Arrivée : Mauriac



Distance : 148 km



Heure de départ : 13h05



Type : accidenté

Mardi 25 juillet

Départ : Collonges-la-Rouge

Arrivée : Montignac-Lascaux

Distance : 147 km

Heure de départ : 13h30

Type : plat

Mercredi 26 juillet

Départ : Cahors

Arrivée : Rodez

Distance : 177 km

Heure de départ : 12h25

Type : accidenté

Jeudi 27 juillet

Départ : Onet-le-Château

Arrivée : Albi

Distance : 126 km

Heure de départ : 14h

Type : plat

Vendredi 28 juillet

Départ : Albi

Arrivée : Blagnac

Distance : 122,1 km

Heure de départ : 14h20

Type : plat

Samedi 29 juillet

Départ : Lannemezan



Arrivée : Col du Tourmalet



Distance : 89,1 km



Heure de départ : 16h15



Type : montagne

Dimanche 30 juillet

Départ : Pau



Arrivée : Pau



Distance : 22,6 km



Heure de départ : 14h30



Type : contre-la-montre individuel

Infos +

Au total 250.000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50.000 € à la vainqueure du classement général individuel final.