Toute la Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune "grand froid"

Depuis samedi, les températures ont fortement chuté sur l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce dimanche, -3°C seulement ont été relevés à Lons-le-Saunier (ressenti -9°C).

D’après Météo France, les températures vont rester basses pour les prochains jours avec un pic de froid attendu pour la journée de mardi. À Pontarlier il est prévu -10°C, du côté de Lons-le-Saunier est annoncé -5°C (ressenti -10°C) avec un maximum de 2°C (avec un ressenti (-2°C) dû au vent de Nord-Est (entre 30 et 50 km/h).

Des maraudes déclenchées dans le Jura

Aussi, eu égard aux températures négatives en prévision sur le département, la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) du Jura a d’ores et déjà déclenché des maraudes de la Croix Rouge à Lons-le-Saunier et Dole jusqu’au lundi 13 janvier 2025.

Carte de vigilance "grand froid" du lundi 13 janvier 2025

