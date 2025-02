Transju’ 2025 : cette année, la course se déroulera dans le Jura…

Les organisateurs de la Transjurassienne ont donné une conférence de presse ce 3 février 2025 à l’hôtel de Région afin de dévoiler les grandes étapes du parcours. Cette année, la course de 40 km est maintenue le dimanche 9 février mais réduite à trois boules de 13,5 km dans le Jura… Il est encore possible de s’inscrire jusqu’à la fin de la semaine.

Au total, 4.000 skieurs sont attendus lors de la Transju’.

La mythique course entre Mouthe et Lamoura est transférée dans le Jura suite à l’enneigement actuelle des sites. Si la période de Noël était propice à la tenue de la course sur le tracé traditionnelle, elle ne l’est plus suite aux périodes de pluie, froid puis de redoux du mois de janvier.

Pierre-Albert Vandel, président de Trans’Organisation, se veut toutefois rassurant pour les skieurs qui ont prévu de se rendre dans le Doubs et Jura durant des vacances de février : "La neige est bien présente même si la course est réduite". En effet, le président précise que de nombreux secteurs bénéficient de "très bonne qualité d’enneigement" comme sur le massif du Massacre, du Risoux, sur Morbier le Glacier, Chapelle, le Pré Poncet et Chez Liadet.

Parmi les guest stars, on retrouvera Renaud Jay (qui a déjà participé à la coupe du monde des Tuffes) et pour les autres "nous saurons dans les heures à venir", indique Marie-Pierre Guilbaud, directrice d’épreuves à Trans’Organisation (aussi championne à plusieurs reprises de la Transju’). Le président, lui, avait imaginé un duo Fourcade- Fillon Maillet. Mais cela sera pour une autre fois...

Zoom sur le parcours

Le programme

Samedi 8 février

9h00: Classic 50 : 40 km ? 660m D+ = 3 boucles

660m D+ = 3 boucles 13h00 : Classic 25 : 26 km ? 440 m D+ = 2 boucles

440 m D+ = 2 boucles 13h00 : Rando classic 25 : 13 km ? 220 m D+ = 1 boucle

Dimanche 9 février

8h30 -12h : La Transjurassienne 40 km / 660m D+ = 3 boucles

14h30 : Skating 25 : 26 km ? 420 m D+ = 2 boucles

420 m D+ = 2 boucles 15h00 : Rando Skating 25 : 13 km ? 220 m D+ = 1 boucle

Enfin, Pierre-Albert Vande a insisté sur l’importance des partenaires et sponsors de la Transju’ ainsi que la nécessité d’être désormais présent sur "quatre saisons" avec des courses supplémentaires telles que la Transju’ Trail les 7 et 8 juin et la Transju’Cyclo les 6 et 7 septembre prochains.