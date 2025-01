Trois hommes suspectés de trafic de drogue, interpellés rue Lyautey à Besançon

Le 6 janvier 2025 à 18h30, rue Maréchal Lyautey, la brigade anti-criminalité de Besançon a effectué une surveillance sur un point de vente de stupéfiants et procédé à l’interpellation de trois individus en possession de plusieurs types de drogues.

En tout, les policiers ont trouvé sur ces individus : 164g d’herbe de cannabis, 158g de résine de cannabis, 16g d’ecstasy, 66g de cocaïne et 1.520€ en liquide. Les véhicules des mis en cause ont été emmenés au commissariat. Lors de la fouille de l'un des véhicules, de marque Peugeot, les policiers ont découvert un pistolet d’alarme (catégorie D) et des munitions dans le chargeur.

La perquisition au domicile du dealer suspecté et propriétaire de l’arme, âgé de 19 ans, sur la commune de Le Luhier, a permis la découverte de 2g de résine de cannabis et d’1g d’herbe de cannabis.

Lors des auditions, il est apparu que l’individu n°1 vendait des stupéfiants depuis deux semaines pour le compte d'un réseau. Il a indiqué que son ravitailleur était la personne qui était interpellée dans son véhicule, sans domicile fixe, âgé de 23 ans. Quant à la troisième personne âgée de 20 ans, elle a reconnu avoir accompagné le vendeur à deux reprises dans le cadre de revente de stupéfiants et ne pas connaître le ravitailleur. Ce dernier a préféré garder le silence quant à l’adresse de l'appartement nourrice où il récupérait le produit.

Les trois hommes ont été déférés à l'issue de leur garde à vue le 8 janvier 2025.