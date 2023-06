Tu as fini tes examens ? Trouve ton alternance avant cet été avec les écoles ESTM et Pigier !

190 offres d’emploi à pourvoir en alternance consultables sur le site estm.eu

Les écoles ESTM et Pigier ne comptent pas moins de 3.326 entreprises partenaires en Bourgogne Franche-Comté ! À trois mois de la rentrée, il reste encore 190 postes à pourvoir en alternance dans toutes les formations proposées :

Titre de niveau bac Secrétaire médical(e)

Bac +2 Assistant(e) attaché(e) de direction option Ressources humaines

Bac +2 Assistant(e) attaché(e) de direction option Communication

Bac +2 Responsable d’un point de vente en commerce de détail

BTS Assurance

BTS Comptabilité et Gestion

BTS Management commercial opérationnel

BTS Négociation et digitalisation de la relation client

BTS Professions immobilières

Bac +3 Chargé(e) de communication et webmarketing

Bac +3 Chargé(e) du développement commercial

Bac +3 Consultant(e) en recrutement et travail temporaire

Bac +3 Gestionnaire des ressources humaines

Bac +3 Responsable d’affaires en immobilier

Bac +3 Responsable de clientèle en banque - finance - assurance

Bac +5 Directeur/trice des ressources humaines

Bac +5 Expert(e) conseil en gestion de patrimoine

Bac +5 Manager d’affaires option Communication, webmarketing et e-business

Bac +5 Manager du développement commercial d’entreprise

Comment s’inscrire ? Comment intégrer les écoles ESTM et PIGIER ?

La procédure est très facile : il suffit de déposer un dossier de candidature sur le site internet de l’établissement : estm.eu/candidature puis chaque candidat doit passer des tests et un entretien de recrutement qui permettent de valider sa motivation et son projet professionnel. Après cette étape, le candidat retenu sera accompagné et préparé aux entretiens de recrutement qu’il passera avec les employeurs potentiels.

Après avoir décroché un contrat d’apprentissage, le candidat devient « apprenti » et commencera son parcours formation le 4 septembre 2023.

C’est le moment d’agir, de faire son choix et d’envoyer sa candidature.

Infos +

Les prochains rendez-vous à ne pas manquer pour les futur(e) candidat(e)s sont :

Mercredi 14 juin de 18h à 20h : session de recrutement , l’occasion pour les futur(e) apprenant(e)s d’entamer leur parcours d’inscription au sein des écoles pour intégrer l’une des formations professionnelles. Ce rendez-vous est aussi ouvert à celles et ceux qui n’auraient pas encore envoyé leur dossier de candidature. Inscription ici : , l’occasion pour les futur(e) apprenant(e)s d’entamer leur parcours d’inscription au sein des écoles pour intégrer l’une des formations professionnelles. Ce rendez-vous est aussi ouvert à celles et ceux qui n’auraient pas encore envoyé leur dossier de candidature. Inscription ici : www.supersaas.fr/schedule/EST'M_PIGIER_BESANCON

Mercredi 21 juin à 16h00 : réunion d’information avec l’équipe des écoles ESTM et Pigier pour tout savoir sur les formations et poser vos questions. Inscription ici : avec l’équipe des écoles ESTM et Pigier pour tout savoir sur les formations et poser vos questions. Inscription ici : www.supersaas.fr/schedule/EST'M_PIGIER_BESANCON

Infos pratiques

Le campus des écoles ESTM et Pigier, situé rue Gambetta dans le centre historique de Besançon, propose aux étudiant(e)s de travailler dans des espaces conviviaux et chaleureux dans un univers agréable et connecté. À leur disposition : des espaces de co-working, des bureaux, des espaces restauration avec réfrigérateurs, micro-ondes, cafetières, théières, distributeurs automatiques ainsi que des coins canapés pour se détendre pendant les pauses, sans oublier un magnifique et spacieux rooftop.