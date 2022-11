Tutorat SantÃ© Ã  BesanÃ§on : un examen blanc PASS/LAS dans une ambiance Harry Potter le 3 dÃ©cembre

Samedi 3 décembre, le Tutorat Santé Besançon organise un examen blanc gratuit et accessible à tous dans le but de préparer les étudiants en première année à la faculté de médecine à l’examen classant.

Depuis septembre 2022, après avoir découvert le monde de la fac et avoir travaillé intensément durant plus de trois mois, les étudiants en première année d’études de santé comptent désormais les jours qui les séparent d'une pause méritée pour les fêtes, mais aussi ceux qui les séparent de la première partie de l’examen classant. Mi-décembre, les étudiants PASS (Parcours Accès Santé Spécifique) et LAS (Licence à Accès Santé) souhaitant accéder aux études de maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie, métiers de la rééducation et soins infirmiers, passent la première partie de leurs épreuves.

Ils auront ensuite des cours de janvier à mi-mai, moment où ils composeront pour leurs dernières épreuves écrites avant les résultats. Ils font partie de la troisième promotion à passer l’examen classant à la suite de la réforme du premier cycle et ces résultats leur donneront soit directement accès à la seconde année d’études de santé, soit à une ultime épreuve orale, soit à l’accès à une autre licence.

Une équipe tuteurs pour accompagner les étudiants en première année

Le Tutorat est une équipe de 82 étudiants-tuteurs, principalement étudiants en 2ème et 3ème année de santé, recrutés par l'Université lors d’un entretien. Au sein de cette équipe, toutes les filières de santé sont représentées afin de proposer un accompagnement complet et égalitaire. Depuis la pré-rentrée, le Tutorat encourage, soutient, et entraîne les PASS/LAS grâce à de nombreux évènements comme des colles, des ED, des événements bien-être, un accompagnement personnalisé pour les mineures et d’autres évènements ponctuels. Pour boucler cet accompagnement lors de ce semestre, les tuteurs organisent durant la journée du 3 décembre prochain un examen classant blanc totalement gratuit et accessible à tous dans les locaux de la faculté, lieu même de la composition de leurs épreuves.

"Un événement primordial dans le semestre des étudiants"

Cet examen blanc est une préparation efficiente au véritable examen classant qui se déroulera à la faculté mi- décembre pour les PASS et les LAS. Les sujets sur lesquels ils composent contiennent des QCMs relus et validés par l’ensemble des professeurs de la faculté qui eux-même réalisent le sujet de l’examen classant. "Cette journée de partiels blancs est un événement primordial dans le semestre des étudiants. Elle leur permet non seulement de s’entraîner dans des conditions réelles, mais aussi d’obtenir un classement anonyme et représentatif puisqu'une grande majorité des étudiants de la promotion y participe", explique le Tutorat Santé Besançon. Ce classement leur permettra de se situer au sein de la promotion ainsi que d’orienter leur semaine de révision en fonction de leurs points faibles et forts.

Dans l’ambiance la plus détendue et agréable possible

Cette journée, vue comme stressante, à l’image d’une année intense autant au niveau du travail qu’au niveau psychologique, est organisée avec bienveillance par le Tutorat. Les tuteurs veillent à ce que cette journée d’épreuves blanches se déroule dans l’ambiance la plus détendue et agréable possible en apportant une bonne humeur contagieuse et en prévoyant des moments de pause. Les associations humanitaires des différentes filières de santé sont également invitées pour animer cet évènement. Ainsi, un thème est mis en place à chaque édition des partiels blancs. Ce semestre, c'est dans l’ambiance d'Harry Potter que viendront composer les étudiants.

