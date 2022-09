Un Bisontin recherche des partenaires pour une course au large en solitaire

Grégoire Petetin espère faire partie des skipeurs venus du monde entier qui prendront le départ de la Mini Transat en septembre 2023 aux sables d’Olonne. L’ex Bisontin, qui vit désormais à Concarneau pour y exercer son métier-passion de moniteur de voile, en a fait son principal objectif. "C’est une course initiatique dans laquelle on est seul sur le bateau et sans assistance avec uniquement un GPS et une radio. Beaucoup de grands skippeur sont passés par la Mini Transat" nous explique Grégoire. Il a donc fait l’acquisition en février 2022 auprès d’une amie d’un bateau de 6,50 mètres (un mini 6.50) avec lequel il projette de traverser l’Atlantique en solitaire lors de la Mini Transat.

Une qualification déjà assurée

Pour participer à cette course qui a lieu tous les 2 ans, l'institution organisatrice, la classe mini, met en place un parcours de qualification, composé de multiples courses côtières et de large. Avec "une première saison de course et l'équivalent de 5.000 km parcouru sur l'eau en 6 mois", Grégoire a déjà assuré sa qualification à la course.

Un budget idéal de 70.000€ à rassembler

Mais pour réussir à concrétiser son rêve, le Bisontin d’origine a besoin « de soutien et de m'entourer d'une équipe ». Car si le bateau est acheté et la qualification assurée, les finances elles, sont encore manquantes. "Pour bien faire les choses, j’aurais besoin idéalement d’un budget de 60/70.000 €". Une grosse somme d’argent qui permettrait notamment à Grégoire de pouvoir entretenir le bateau mais aussi changer les voiles "qui en ont bien besoin" mais également de permettre de couvrir tous les frais de fonctionnement pour l’ensemble de sa saison.

S’il atteint son objectif financier, Grégoire pourra non seulement entreprendre sereinement sa saison 2023 mais surtout être au départ des sables d’Olonne en septembre 2023 et s’élancer au large en direction de la Guadeloupe avec une étape entre aux Canari. Souhaitons lui bon vent !