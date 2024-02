"Un défi pour des vies" : un challenge de 420 km lancé par Sapaudia…

Les 27, 28 et 29 juin 2024, l’association Sapaudia met au défi les cyclistes aguerris avec une course de 420 km au départ des Hôpitaux-Neufs (Haut-Doubs) afin de sensibiliser au don de moelle osseuse. Les inscriptions sont ouvertes.

"C’est bien sûr un défi personnel qui demande pour beaucoup un dépassement de soi, mais le véritable défi est collectif, il est à l’image du -"Vivre ensemble"-, le peloton avance groupé, les plus forts soutenant les plus en difficulté. Dans l’esprit, les plus faibles sont devant, les plus forts derrière", explique l’association Sapaudia.

La particularité ? Les participants porteront tous la même tenue synonyme de "solidarité" et de lutte contre la leucémie. "Le don volontaire de moelle osseuse est un sujet presque totalement inconnu du grand public et, à l’évocation de la « greffe de moelle osseuse », beaucoup de fausses idées nécessitent d’expliquer aux jeunes qu’en fait, le don de moelle osseuse n’est ni dangereux, ni douloureux, sans effets néfastes sur sa propre santé et qu’il permet de sauver la vie de personnes atteintes de maladies graves du sang, comme la leucémie", précise l’association.

Le parcours