Un dispositif de médiation sociale pour apaiser les tensions à Battant

Sources de nombreuses nuisances, un arrêté a été pris par la maire de Besançon pour exiger la fermeture des épiceries de nuit dans le secteur réglementé de Battant de 22h à 6h du matin à compter du 15 avril 2025.

Face aux atteintes à la tranquillité publique constatées dans le secteur élargi du quartier Battant, la Ville de Besançon s’est engagée dans une démarche de médiation sociale afin de compléter les dispositifs déjà existants. Car malgré "une présence humaine développée" dans le secteur, "des nuisances sont toutefois observées régulièrement sur le quartier notamment par des habitants, des commerçants, des structures locales et des usagers du domaine public".

Pour tenter d’endiguer ce sentiment d’insécurité, la Ville souhaite ainsi mettre en place une "médiation pluridisciplinaire avec une coordination beaucoup plus forte". Avec l’impression d’avoir été délaissé par l’État, dont le dispositif FAR (force d’action républicaine) devait apporter des moyens pour financer ce type de travail, avant d’être finalement "mort et enterré", la Ville a finalement décidé de prendre elle-même les choses en main en intégrant le coût de 250.000€ de cette action à son budget de fonctionnement. "Nous avons fait nous-mêmes avancer les choses mais nous aurions aimé avoir les choses qu’on nous avait promises", a sobrement résumé la maire de Besançon, Anne Vignot.

Deux médiateurs en patrouille dans le quartier

Sur le terrain, cela se traduira par la présence de deux médiateurs dans le quartier et légèrement au-delà (places Pasteur et Révolution) du lundi au samedi de 12h à 22h du 15 avril au 15 octobre et du mardi au samedi de 13h à 20h du 16 octobre au 14 avril 2025. Ils auront notamment pour mission d’aller vers les usagers de l’espace public, intervenir quand il y a des tensions, orienter les personnes vers des services compétents mais également aller à la rencontre des commerçants, associations et structures locales y consentant.

Pour la Ville, cette présence de médiateurs "contribuera à l’amélioration de l’ambiance du quartier en apaisant les tensions". Leurs observations pourront également concourir à "une meilleure connaissance des problématiques du quartier et à leur traitement".

Un marché public faisant appel à un prestataire extérieur a été ouvert en ce sens. La décision sera prise courant mai pour une mise en place du dispositif début juin.

Fermeture des épiceries de nuit de 22h à 6h

Autre mesure pour lutter contre les nuisances nocturnes, et la recrudescence de rassemblement de personnes en état d’ivresse dans le quartier, la maire de Besançon a décidé d’un arrêté municipal interdisant l’ouverture de nuit des épiceries du quartier Battant entre 22h et 6h.

L'arrêté entrera en vigueur dès le 15 avril 2025 et jusqu'au 15 octobre 2025 minimum.