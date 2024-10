Un étudiant bisontin traverse l'Amérique du Sud à vélo

Matteo Soueï, 23 ans, étudiant ingénieur de mécatronique à Supmicrotech à Besançon, a traversé l'Amérique du Sud à vélo et en solitaire de février à août 2024 et a gravi le sommet de la plus haute route d'Amérique en Bolivie, à 5800m d'altitude.

Début 2024, en Patagonie, Matteo Soueï a entamé un périple en solitaire de plus de 5000 km jusqu'à l'Equateur, pendant près de six mois.

Équipement de survie, vêtement adaptés au froid extrême, gestion stricte de l'eau, système de communication de pointe... une telle expédition ne s'improvise pas.

Transportant sur son vélo – qu'il a lui même construit durant ses études - l'intégralité du matériel nécessaire à sa survie pour être autonome, l'objectif du jeune jeune était de découvrir l'authenticité du continent sud-américain et ses habitants, en dehors des sentiers battus.

Une aventure à haut risque

Pendant plus d'un mois, Matteo a affronté l'hostilité du désert d'Atacama en Argentine, Chili et Bolivie, pédalant face à des vents violents dépassant les 100km/h, endurant tempêtes de sable et températures inférieures à -10°C à plus de 4000m d'altitude.

En Bolivie, il s'est mesuré au volcan Uturuncu, qui culmine à 6004m d'altitude. ''À plus de 5000m, chaque coup de pédale était pour moi une victoire. Le manque d'oxygène, le froid, les émanations de souffre du volcan, les éboulements, le terrain extrêmement accidenté... tout semblait vouloir me faire renoncer'' confie-t-il.

Cette ascension n'est possible qu'en hiver austral pendant la saison sèche, avec des température pouvant descendre jusqu'à -24°C à plus de 5000m. ''Certains jours, le froid était si intense que j'ai vraiment eu peur de perdre mes orteils''.

Explorateur et réalisateur

Le jeune aventurier a réalisé un court-métrage ''Kaiyrma'' retraçant sa précédente aventure au Kirghizistan qui a été lauréat du Prix Philoxenia.

En août 2025 il partira au Pakistan pour explorer la chaîne de l'Himalaya et du Karakoram, le long de la frontière de l'Afghanistan.

