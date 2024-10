Un foyer d'enfants du Territoire de Belfort définitivement fermé par le département

L'établissement, situé à Fontaine, avait été placé sous administration provisoire fin août. Mais face aux manquements constatés, le département a finalement acté la "cessation définitive de l'activité de la Maison d'enfants à caractère social (Mecs) Epona gérée par l'association Epona", indique le conseil départemental, confirmant une information du média local Le Trois.

"Il n'y avait rien de complet", a relevé Marie-France Cefis, vice-présidente au conseil départemental, en charge notamment de la protection de l'enfance. "Il y avait un agrément pour une douzaine d'enfants et on a constaté qu'il y en avait beaucoup plus." "Les retours de l'administrateur provisoire ne font que confirmer nos inquiétudes", a-t-elle poursuivi.

Les enfants accueillis "en danger immédiat"

La semaine passée, l'administrateur a en effet interpellé le département à propos de nouveaux "dysfonctionnements graves", qui mettaient "en danger immédiat la santé, la sécurité, et le bien-être physique et moral des enfants accueillis", note encore le Conseil départemental.

Ainsi, 22 enfants étaient hébergés dans le foyer, soit dix de plus qu'autorisé, et parmi les manquements relevés, des faits de fugues non signalés ont par exemple été pointés. Il n'y avait en outre pas de cadre sur le site, et la situation était telle qu'elle constituait "un péril grave et imminent" justifiant la fermeture de l'établissement.

Les enfants doivent quitter le site vendredi, selon Marie-France Cefis. Ils seront accueillis, provisoirement, dans une base nautique à proximité. "Nous mettons les gamins à l'abri", a confié Mme Cefis.

De nombreux signalements

Lors du placement sous administration provisoire fin août, le département regrettait "l'insuffisance de dialogue" avec l'établissement et de "nombreux signalements".

Le parquet de Belfort avait de son côté confirmé à l'AFP l'ouverture en août d'enquêtes pour "harcèlement moral" et "travail dissimulé", après le dépôt de "plusieurs plaintes" de salariés à l'encontre de la directrice de l'établissement.

Le foyer de l'association Epona, fondé en 2001, accueillait des enfants en grande difficulté sociale et familiale.

(AFP)