Un guetteur interpellÃ© avec 4,5g d'hÃ©roÃ¯ne Ã  BesanÃ§on

L’homme a été interpellé rue de Cologne à Planoise dans le cadre d’une opération de sécurisation du secteur.

Les policiers ont trouvé sur lui 4,5g d’héroïne et ont reconnu l’homme comme faisant partie d’une réseau de revente de stupéfiant. Il a d’ailleurs déclaré verbalement aux policiers faire le « guetteur » et gagner entre 50 et 60€ par jour.

Placé en garde à vue il s’est rétracté lors de son audition et a expliqué n’être que consommateur. À l’issue de sa garde à vue il a reçu une comparution judiciaire pour le mois de juin.