Un hélicoptère mobilisé pour sécuriser les falaises de la Côte de Morre

Depuis le mois de juin, Grand Besançon Métropole a engagé des travaux de sécurisation des falaises au pied de la Citadelle côté Rivotte et le long de la côte de Morre. Le site étant difficile d’accès par voie terrestre, un hélicoptère est affrété afin de transporter le matériel nécessaire au chantier.

C’est pourquoi, une nouvelle intervention aura lieu le 14 octobre (ou dans le courant de la semaine selon les conditions météorologiques). Celle-ci durera une demi-journée et se déroulera à mi-hauteur de la côte de Morre. La route ne sera pas coupée et les automobilistes pourront circuler normalement, nous précise-t-on.

Une protection pouvant retenir un rocher de 7,5 tonnes

À cette occasion, un écran de protection d’une longueur de 120 mètres, et haut de 6 mètres, sera installé, capable de retenir un rocher de 7,5 tonnes lancé à la vitesse de 100 km/heure.

"L’objectif est de prévenir tout risque d’éboulements sur la route et la voie ferrée situées en contrebas, en assurant ainsi la protection des infrastructures et des usagers", précise Grand Besançon Métropole qui indique avoir profité des travaux de modernisation de la ligne des Horlogers pour "faciliter les opérations, réduire les coûts et les contraintes".