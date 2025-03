Un heureux événement pour Chloé Valentini

Le 26 juillet 2025, Pontarlier deviendra le théâtre de l’avant-dernière étape du 112e Tour de France masculin. Une étape cruciale qui pourrait être déterminante pour le classement général et qui s’annonce comme un moment fort de la grande boucle. La présidente du Département du Doubs Christine Bouquin, entourée de Patrick Genre, maire de Pontarlier, et de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, ont dévoilé les communes qui seront traversées par l’un des plus importants évènements sportif du monde.