Un job pour la rentrée ? Recrutement des animateurs périscolaires à Besançon

La ville de Besançon recherche pour la rentrée de septembre 2022 des animateurs périscolaires pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires. Les candidatures sont ouvertes, avec des possibilités de financement pour un BAFA et un CDD jusqu’à 3 ans.

50 postes restent à pourvoir afin d’accueillir et d’accompagner les enfants des écoles maternelles et élémentaires.

Le rôle de l’animateur : organiser et animer des activités variées pour les enfants, mais aussi accompagner sur les "petits moments du quotidien", les repas et les déplacements nécessaires, "en assurant un cadre sécurisé et agréable" ajoute la ville de Besançon dans un communiqué.

Les animateurs devront travailler les journées d’école, soit 21 heures par semaine et pourront choisir de travailler sur un, deux, ou trois temps d’accueil.

"Etre animateur, c’est rejoindre une équipe structurée, apprendre à concevoir et organiser des activités variées (vidéos, musiques, bricolages, jeux, arts plastiques, sports) destinées aux enfants. Il s’agit aussi de les accompagner au quotidien durant le repas et les déplacements, tout en assurant un cadre agréable et sécurisé." Ville de Besançon

La Ville de Besançon offre également l’opportunité aux personnes intéressées de financer la formation au Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs (BAFA). Ce diplôme qualifiant permet de découvrir l’univers de l’animation, de la pédagogie et de l’éducation où créativité, prise d’initiative et innovation sont toujours les bienvenues.

Les personnes intéressées sont invitées à postuler en ligne. Pour plus de renseignements, contacter le numéro suivant : 03 81 61 52 41.

Profil recherché

BAFA ou équivalence fortement souhaitée (cf. liste annexée avec le formulaire de candidature)

Aptitude à travailler en équipe

Capacité à gérer et animer un groupe

Capacité à faire respecter des règles de vie collective

Rigueur, assiduité, ponctualité

Un CV et fiche de candidature accessible en ligne sont à renvoyer sur le site de la Ville de Besançon