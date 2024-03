Un nouveau centre d’examen pour passer le code de la route et le code bateau à Besançon

À partir du mardi 12 mars 2024, il sera possible de passer l'examen du code de la route et du code bateau au sein du bureau de poste de Besançon Demangel.

Ce centre d’examen proposera 11 sessions individuelles par semaine, du lundi au samedi. Après avoir obtenu l’agrément de l’Etat sur ces trois catégories d’examens (auto, moto et bateau), La Poste met désormais à disposition plus de 1 000 sites postaux ou annexes habilités répartis partout en France, pour permettre aux candidats qui le souhaitent, de passer leur examen théorique près de chez eux dans les meilleures conditions. Elle propose ainsi de passer le code de la route auto, moto et le code bateau

Les épreuves sont organisées dans des sites collectifs ou individuels (dans lesquels les candidats sont seuls dans des espaces réservés) et ce au prix défini par l’Etat de 30 €.

Des inscriptions en quelques clics :

Code de la route : L’inscription, le choix du créneau de passage et le règlement s’effectuent en ligne en toute simplicité sur le site www.lecode.laposte.fr.

Code bateau options « côtières » ou « eaux intérieures » : Les futurs navigateurs peuvent s’inscrire directement sur le site internet de

La Poste www.lecode.laposte.fr/bateau.

Infos +

Le centre d’examen se trouve au bureau de poste de Besançon Demangel : 4 rue Robert Demangel 25 000 Besançon

Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30. Le samedi de 9h à 12h.

Ce centre d’examen s’ajoute aux sites déjà présents dans le Doubs :