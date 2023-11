Un nouveau chef et un nouveau restaurant au Château de Germigney

Le chef Di Marzio a parcouru le monde en partageant son talent culinaire dans des destinations et restaurants prestigieux tels que Benu* à San Francisco, The Greenhouse** à Londres, Amber** à Hong Kong, et plus récemment Singapour, où il a été honoré d’une étoile Michelin pour son travail exceptionnel à la Dame de Pic au Raffles.

“Lorsque j'ai découvert le château, mon cœur a été instantanément conquis”, se souvient-t-il. ”Il évoque en moi des sentiments de famille et de connexion à la nature, c'est pourquoi j'ai choisi cet endroit pour y établir mon restaurant et lui donner le nom de ma mère. Je souhaite que nos convives se sentent comme chez eux, avec une hospitalité au plus haut niveau et une ambiance chaleureuse.”

Dans chaque assiette à Maison Rosella, le chef dit attacher ”une importance primordiale à l’utilisation d’ingrédients de qualité dans l’élaboration de sa carte”, soulignant que 90% des approvisionnements du restaurant proviennent de la région Bourgogne Franche-Comté.

