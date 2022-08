Un nouveau complexe consacré aux sports de combat et aux arts martiaux à Besançon

C’est la première structure associative de ce type à Besançon. Le Cobra Team, l’Avenir Boxe Club, l’Académie Octopus et le Besançon perform’Gym ont décidé d’unir leurs forces pour proposer un complexe multidiscipline : la Fight Academy. Une entente qui permet à chaque club de conserver son identité tout en préservant leur mode de fonctionnement associatif et des tarifs abordables pour leurs adhérents. Ces derniers pourront ainsi découvrir et tester davantage de disciplines moyennant une cotisation supplémentaire en plus de leur adhésion annuelle.

Un centre d’entraînement physique et de soins sportifs

pour compléter l'offre

Avec d’abord deux, puis quatre salles, les associations pourront proposer un large panel de sports de combat et d'arts martiaux : boxe française et anglaise, MMA, self défense, karaté, cardio boxing etc. Un centre d’entraînement physique et de soins sportifs viendra également compléter l’offre de la Fight Academy.

Des journées Portes Ouvertes devraient avoir lieu en janvier pour découvrir les activités proposées mais le complexe ouvrira dès le 5 septembre 2022.