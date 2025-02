Un podcast pour raconter les 40 ans d’histoire musicale du Bastion à Besançon

Dans chaque épisode, Aurélien Bertini, le réalisateur de ce podcast, met en lumière des membres actuels ou d’anciens membres du bureau qui ont participé à sa structuration associative comme lieu de répétition et d’action culturelle et artistique, des groupes de musique dévoilant quelques facettes de ce lieu unique. À travers des interviews et des sons d’ambiance, l’auditeur découvre comment Le Bastion participe à la scène musicale locale et comment il est devenu le lieu culturel emblématique du territoire.

À écouter ici : shows.acast.com/le-bastion-sur-ecoute