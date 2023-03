Un point c’est tout pour le FC Sochaux

Ligue 2 : FC Sochaux - Bordeaux : 1-1

Le résultat n’est pas celui escompté pour les Sochaliens qui connaissaient pourtant l’enjeu de cette rencontre face à Bordeaux. Prendre l’ascendant psychologique et comptable sur les Bordelais, deuxièmes au classement tel était l’objectif. Et force est de constater qu’à ce petit jeu c’est Bordeaux qui s’est montré le plus efficace.

Après un round d’observation de 15 minutes, la défense sochalienne a été plusieurs fois sollicitée dans cette première période. À la 20e, le retour défensif d’Henry était nécessaire pour repousser le danger sur une contre-attaque bordelaise.

Bordeaux ouvre le score sur contre-attaque

C’est d’ailleurs sur une contre-attaque que Bordeaux a su faire sauter le verrou sochalien. La perte de balle d’Henry dans le camp bordelais à la 30e a tout de suite mené à la punition. Maja lancé en profondeur a fait une offrande à Bakwa plutôt que de tenter sa chance seul face au portier sochalien. L’attaquant bordelais n’a eu plus qu’à placer son ballon dans des cages sochaliennes vides.

La réaction sochalienne est heureusement arrivée dix minutes plus tard sur un splendide coup franc direct de Weissbeck détourné du bout des gants par le portier bordelais dans ses propres buts.

Un peu plus poussif en deuxième période, les Sochaliens ont livré une meilleur prestation mais sans pour autant voir leurs efforts récompensés. Pire, les Jaune et Bleu se sont même mis en danger sur quelques relances mal négociées.

Un point qui comptera ?

Loin de contenter tout le monde, les deux équipes se sont finalement quittées sur ce score de parité. "Un bon point obtenu avec les forces du moment" et dont il faudra donc se contenter a déclaré Olivier Guégan en conférence de presse regrettant les déchets techniques de ses joueurs "contre une équipe très hermétique".

Un match nul qui en fin de compte convient davantage à Bordeaux, toujours deuxième du classement, tandis que le FCSM est toujours derrière avec un point de moins. "Ce n’est qu’un point mais il va compter et il reste encore onze bagarres à jouer" a toutefois tenu a rappeler le coach sochalien. L’avenir prouvera s’il a raison ou non.