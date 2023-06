Une 2CV en bois, unique au monde, adjugée à  210.000 euros

"210.000 euros, record battu!", s'est exclamé le commissaire-priseur, Aymeric Rouillac, à l'issue de la vente, retransmise sur internet. L'automobile a été achetée par Jean-Paul Favand, fondateur du musée des Arts forains à Paris, et "montreur de curiosités". "Ma voix est un peu éteinte après cette mise", a-t-il réagi au téléphone.

Les commissaires-priseurs avaient estimé la voiture entre 150.000 et 200.000 euros, en se basant sur le précédent record mondial pour une 2CV (172.000 euros).

"Une voiture unique au monde"

La carrosserie de la 2CV, de type AZKA et datant de 1955, a été entièrement réalisée en bois fruitier par le menuisier et charpentier français Michel Robillard. "La Belle Lochoise" est constituée de noyer pour les ailes, de poirier et pommier pour la carrosserie, ainsi que de merisier pour les portes et coffre. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, la voiture ne dispose pas de carte grise et ne peut donc pas aller sur la route, a précisé Me Rouillac avant la vente, en décrivant "une voiture unique au monde" qui "roule parfaitement".

Son concepteur, le "Léonard de Vinci de la 2CV" selon Me Rouillac, a notamment réalisé des maquettes en bois pour Ferrari et a débuté la construction de sa 2CV en 2011. "J'y ai passé cinq ans de ma vie, 5.000 heures de travail, de passion, le jour et parfois la nuit. Et la 2CV a quitté mon atelier en roulant en septembre 2017", s'était-il rappelé pour l'AFP.

Le retraité a d'ores et déjà "un autre projet fou en tête", la "cerise sur le gâteau": la réalisation d'une DS21 Cabriolet coupé Chapron, pour fêter les 70 ans de la DS.

(AFP)