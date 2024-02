85 équipages au départ du rallye neige et glace à Malbuisson...

Cette année, c’est la société Zoulou Racing Heritage qui organise la course, elle prend ainsi la suite du couple Zaniroli qui l’a menée à bien pendant près de vingt ans ! L’ancien organisateur du Dakar passe le flambeau à Nicolas Prieur et Philippe Janssens (le premier, originaire de France, avait l’habitude de s’occuper de la logistique de la course et le second, originaire de Belgique, de la communication). Les passionnés ont donc racheté le rallye…

"Ce fut un magnifique dernier rallye pour nous en tant qu’organisateurs", avait annoncé Patrick, passé avec un égal succès du rôle de pilote, vainqueur du Paris-Dakar en 1985, à celui d’organisateur. "Après 19 éditions du Neige et Glace et plus de 40 ans de carrière comme pilote, puis comme organisateur du Dakar, mais aussi, aux côtés de Viviane, du rallye des Princesses et du Trophée des Alpes, il est temps de passer la main", indiquait-il dans un communiqué.

La 69e édition sera également marquée par la venue d’un invité d’honneur. Il s’agit d’Yves Loubet, pilote de rallye français de renom. "Le champion d’Europe des Rallyes en 1989, retrouvera le volant d’une Lancia Delta HF pour assurer le spectacle et l’animation tout au long de l’épreuve", précisent les organisateurs.

Un départ à Malbuisson…

Le rendez-vous est bien connu des passionnés de belles voitures et de vitesse… Grand changement cette année, le départ ne s’effectuera pas à Sochaux, mais dans un village du Haut-Doubs, à Malbuisson. Un match "France-Belgique" se dessine avec des compétiteurs français comme : Romuald Sanseigne et Florin Fornasier, ou encore Arnaud et Adeline Euvrard ou encore Christophe Baillet et Gauthier Brignon. Côté Belges, on retrouvera : Yves Deflandre et Eddy Gully, Guino Kenis, René Georges...

Et concernant la neige ?

"Nous avons déjà connu des rallyes secs, mais aussi des rallyes où il a neigé pendant la course. Un chasse-neige est prévu. Il faut savoir que la course se déroule principalement sur de petits chemins forestiers, assez reculés qui restent des terrains délicats. La neige, si elle tombe quelques jours avant, restent souvent sur ces derniers ou se transforme en glace. Des chutes de neige ont d’ailleurs été annoncées… Peut-être que nous aurons de la chance", nous explique Philippe Janssens.

Le programme

Les 17 et 18 février : vérifications administratives et techniques (entre la maison du temps libre, le préau de l’école municipale et le parc fermé, installé face au complexe hôtelier Le Lac).

Dimanche 18 février : les équipages s’élanceront pour une première étape de nuit de près de 100 kilomètres.

Lundi 19 février : c’est une boucle au cœur du Jura qui attendra les équipages en guise de 2e étape, avec deux ZR à accomplir en matinée avant le déjeuner organisé à Clairvaux-les-Lacs. L’après-midi sera plus corsée, avec 4 ZR à accomplir, dont deux dans la fameuse forêt de la Joux.

Mardi 20 février : 425 km seront à accomplir le long de la frontière suisse en direction des Fins. L’après-midi, les concurrents passeront par le Haut-Doubs et le Doubs avec un passage à Ornans.

"Le Comité des fêtes du village de Malans attendra tous les équipages pour un départ de ZR en slalom avec quelques animations à la clé. Suivront pas moins de 4 ZR à la seule lueur des phares dont deux de plus de trente kilomètres ! Le tout avant de s’offrir un premier passage dans la fameuse ZR de Rochejean pour rejoindre Malbuisson dans la soirée", nous précise-t-on.

Mercredi 21 février : grand contour du lac Saint-Point avec un passage à Rochejean. Le podium final se tiendra à Malbuisson.

Récap :

17/02 – Pré-vérification : Malbuisson – 16h00-19h00 (Salle des Expositions)

18/02 - Vérifications : Malbuisson – 08h30-16h15 (Salle des Expositions et École Municipale)

18/02 - Briefing général : Malbuisson – 16h30-17h15 (Maison du Temps Libre)

18/02 - Etape 1 : Malbuisson – Malbuisson (84 km / 2 ZR)

19/02 - Etape 2 : Malbuisson – Clairvaux-Les-Lacs – Malbuisson (224 km / 6ZR)

20/02 - Etape 3 : Malbuisson – Les Fins – Ornans – Malbuisson (425 km / 14 ZR)

21/02 - Etape 4 : Malbuisson – Labergement-Ste-Marie – Malbuisson (212 km / 8 ZR)

Liste des inscrits