Une étude sur les conditions de travail et risques psychosociaux menée par l’Insee dans la région

Depuis le 1er juillet 2024, l’Insee et la Dares, le service statistique du ministère en charge du Travail, ont lancé la nouvelle enquête Conditions de travail et risques psychosociaux. En Bourgogne-Franche-Comté, une équipe de 35 enquêteurs est ainsi mobilisée pour s’entretenir avec 2.200 ménages (sur 45.500 dans la France entière).

Au sein de ces ménages, les personnes en emploi seront interrogées "sur leur activité professionnelle, l’organisation du travail, les contraintes physiques ou psychosociales, leur trajectoire d’activité professionnelle, leur formation, leur santé physique et mentale, etc" précise l'Insee. Cette enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, à caractère obligatoire. Les réponses seront confidentielles, comme pour toutes les enquêtes menées par l’Institut.

Rendre compte de l’évolution des conditions de travail et du vécu au travail

L’enquête vise à "mieux connaître les conditions de travail et les risques au travail de l’ensemble des personnes en emploi en France, sous divers angles tels que les horaires, les discriminations et le harcèlement, la pénibilité, la santé au travail ou le télétravail par exemple". Elle permet des analyses fines et précises par secteur d’activité, par profession, par âge ou par genre. L’enquête se déroule tous les quatre ans environ depuis 1978. D'après l'Insee, elle rend compte de l’évolution des conditions de travail et du vécu au travail.

Un échantillon de ménages tirés au sort

Pour disposer de résultats représentatifs de l’ensemble des ménages résidant en France, "il n’est pas nécessaire d’interroger chaque ménage" précise l’Insee,"cela prendrait trop de temps et coûterait trop cher". Un échantillon de ménages est donc tiré au sort aléatoirement.

L’enquête 2024 initialise un panel : les ménages interrogés cette année seront par la suite réinterrogés dans quatre ans, afin de comprendre les évolutions de leurs conditions de travail.

Parmi les données que l’enquête permet de savoir, voici quelques exemples :