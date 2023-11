Une Franc-Comtoise élue Miss Diamantissime 2024

D’après Gabrielle, le concours Miss Diamantissime "prône l'acceptation de soi et lutte contre la grossophobie et le harcèlement" et n’impose pas de critères d’âge. En revanche, pour pouvoir candidater, il faut au minimum faire une taille 44 pour les femmes et 42 pour les hommes.

C'est justement cette envie "de représenter la femme en courbes et combattre les préjugés qui subsistent encore dans notre société" qui l'a poussé à participer à ce concours.

Un concours qu’elle a finalement remporté le 4 novembre dernier à Solesmes dans la Sarthe.

Gabrielle va désormais utiliser sa notoriété de miss pour lutter contre le harcèlement scolaire notamment en intervenant auprès des lycéens en décembre prochain grâce à une association de Dijon. La miss prendra également part à des shootings photos et défilés, pour "prouver qu'on peut être rond et s’assumer".