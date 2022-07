Une fresque en street art rÃ©alisÃ©e par de jeunes Pontissaliens

Face aux pics de chaleur de cette semaine et du début de semaine prochaine, les services et élus du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Besançon (CCAS) précisent que ses agents sont mobilisés pour aider les personnes fragiles et isolées. Pour rappel, il est possible d’inscrire ces dernières sur la liste "Vigal (vigilance alerte canicule).