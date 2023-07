Une jeune belfortaine qualifiée pour les battles de The Voice Kids

Margaux a conquis l’ensemble du jury : Kenji Girac s’est retourné en premier, puis Nolwenn Leroy, puis Slimane et enfin Patrick Fiori après avoir interprété ”As it was” de Harry Styles.

”Incroyablement délicate, puissante et douce à la fois” pour Fiori, ”il y a plein de choses à faire avec ta voix”, selon Leroy. Et c'est finalement cette dernière qui sera choisie par la jeune fille pour continuer l'aventure.

Pour Margaux, la musique est une vraie histoire de famille. Depuis son plus jeune âge, elle baigne dans cet univers. Sa mère joue du piano, son père joue de la trompette et fait partie d’un orchestre. Lou, sa sœur, fait du violon et du piano. À l’âge de 6 ans, elle commence à chanter toute seule dans son coin. Depuis, Margaux ne passe pas une journée sans musique. Son plus grand rêve : remplir des Zéniths.