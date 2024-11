Une nouvelle action de L214 Besançon pour ”tourner le dos” à plusieurs marques acceptant l’élevage intensif de poulets

Le groupe local de L214 se mobilise samedi 16 novembre 2024 au Monoprix au centre-ville de Besançon. Les militants iront à la rencontre de la clientèle pour l’inviter à ”tourner le dos” aux marques Le Gaulois, Marie et Maître CoQ, en retournant symboliquement leurs barquettes en rayon. Pourquoi ?

L’objectif de cette opération est ”d'encourager le numéro 1 de l'élevage intensif, le groupe LDC, à respecter les critères du European Chicken Commitment”, explique L214.

Les militants se tiendront devant l’entrée du supermarché, munis d’une banderole et de panneaux permettant d’identifier trois marques : Le Gaulois, Marie et Maître CoQ. ”Bien connues des Français, elles appartiennent au géant de l’agroalimentaire LDC, n° 1 de l’élevage intensif, qui élève et abat chaque année plusieurs centaines de millions d’animaux”, martèle l’association.

L’opération se poursuivra en rayon : des cartes explicatives seront placées devant les barquettes retournées. L214 explique qu’elles permettront au public de "comprendre la démarche et de se joindre au mouvement en participant lui-même à l’opération lors de son prochain passage en supermarché.” Un site, tournonsledos.fr, et une application mobile, "Tournons le dos", sont mis à disposition des consommateurs souhaitant rejoindre le mouvement ”contre le pire de l’élevage intensif”.

L'objectif des militants qui se mobilisent dans une vingtaine de villes en France ce samedi 16 novembre est de dépasser le nombre de 100.000 barquettes retournées au total, notamment grâce à la participation du public.

Infos +

L214 Besançon mènera son action samedi 26 novembre de 14h00 à 15h00, devant le Monoprix situé au 10-12 Grande rue à Besançon.