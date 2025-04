Une nouvelle directrice pour Les 2 Scènes à Besançon

Vanessa Lassaigne prend le relais de l’ancienne directrice Anne Tanguy, qui a dirigé la Scène nationale pendant treize ans.

La nouvelle directrice souhaite développer "Imaginons ensemble", un projet qui "prône l’éclectisme et prend en compte les enjeux contemporains liés à l’environnement, aux mutations technologiques,

au rapport au vivant ou encore à l’inclusion. Il se forme autour de trois valeurs : l’engagement à l’égard des artistes et des publics, l’ouverture au territoire et l’attention à la jeunesse."

Cette nouvelle impulsion est soutenue par l'Orchestre Victor Hugo, ainsi que cinq autres artistes d'esthétiques différentes choisis pour "leur capacité d’ouverture, leur engagement et leur générosité en direction des publics les plus divers".

Il s'agit de "la pianiste Jeanne Bleuse et le créateur sonore Ben Farey pour les musiques vivantes et les arts sonores, le Collectif Porte-Avions et la circassienne Fanny Soriano pour les arts du mouvement, et la comédienne et metteuse en scène Maud Lefebvre pour raconter le monde."

Un engagement porté sur la jeunesse, le territoire et la création

Vanessa Lassaigne déclare "qu'une attention particulière sera portée à la jeunesse, par des formes dédiées pour les enfants et les adolescents, la création d’un comité de jeunes programmateurs, la Bande, et l’organisation d’un temps fort Jeunes en scène,

dédié aux pratiques amateurs. L’ouverture au territoire sera confortée avec de l’itinérance à l’échelle du Grand Besançon et du département du Doubs, grâce aux artistes associés érigés en porte-paroles du territoire, pour des projets in situ ou participatifs, associant les habitants. Aussi, Les 2 Scènes poursuivront l’accompagnement des compagnies régionales et de la jeune création bisontine, grâce à des soutiens en résidence."

À propos de Vanessa Lassaigne

"Vanessa Lassaigne exerce depuis plus de vingt ans dans la culture : elle a été administratrice générale du Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national à Lyon (2020-2025) et a occupé ses mêmes fonctions au Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape (2017-2020). Auparavant, elle a travaillé au Grame, Centre national de création musicale à Lyon, en tant que coordinatrice artistique et de production (2006-2011), puis administratrice (2011-2017). Elle a également assuré la coordination du réseau de musique contemporaine Varèse (2005-2006) et a été chargée de communication pour les chaînes Arte et France 5 (2003-2004)."

Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour cette nouvelle aventure !