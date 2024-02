Une nouvelle pivot pour l’ESBF

Camille Mandret a débuté le handball à Aulney. Passée par les clubs de Nantes Atlantique Handball où elle a fait ses classes formatrices puis Aunis-la-Rochelle pour continuer sa progression en Division 2, Camille, joueuse d’1m82 a ensuite rejoint le Toulon Métropole Var Handball, pour trois ans avec la ferme intention de s’imposer dans l’élite du handball français.

Arrivée au Danemark dans le club de Sønderjyske Håndbold pour acquérir de l’expérience à l’international, la joueuse posera finalement ses valises à Besançon en juillet prochain. Elle s’est engagée pour deux saisons avec le maillot rouge au poste de pivot. Son contrat prévoit une option possible sur la saison 2025/2026.

La future bisontine dit avoir un style de jeu physique tant en défense qu’en attaque et aime s’installer dans la défense pour offrir des situations de tirs aux arrières grâce à des blocs. Sa prise de balle devrait être un atout essentiel pour les Engagées.

Camille Mandret a porté le maillot bleu blanc rouge avec l’équipe de France U18 et a participé au championnat du monde en Russie en 2016.

"Je suis très contente de signer à l’ESBF, et j’ai hâte de rencontrer l’équipe, le staff et les supporters de Besançon. Une nouvelle aventure passionnante commence, et je suis impatiente de contribuer au succès des Engagées." - Camille Mandret, future joueuse de l'ESBF

"Nous sommes ravis d’accueillir Camille au sein de l’ESBF et nous avons hâte de voir son âme de guerrière sur le terrain. Camille pourra compter tous les acteurs de notre club pour la mettre dans les meilleures conditions pour performer avec l’ESBF." - Daniel Hournon président ESBF.