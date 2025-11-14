Une opération de contrôle de colis en provenance de Chine menée à Besançon

Face à l’essor du e-commerce qui a considérablement intensifié les flux de marchandises importées dans l’Union européenne et leur circulation sur le territoire national, l’État intensifie les contrôles des colis en provenance de chine. Une opération de ce type a eu lieu ce jeudi 13 novembre 2025 au service de tri postal de la Poste de Besançon avenue Clemenceau en présence de diverses autorités.

Les flux de marchandises importées dans l’Union européenne sont, quotidiennement, contrôlés, sur les plateformes portuaires et aéroportuaires, mais aussi dans les entrepôts logistiques de fret express et postal.

L’opération de contrôle renforcée, ciblant les colis postaux a été menée ce jeudi vers 18h par les douanes de Besançon, la police nationale et les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle s’est déroulée en présence du préfet du Doubs Rémi Bastille, du directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs, Laurent Perraud et de la directrice adjointe de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) du Doubs, Fabienne Clerc-Jeannin.

Ce type de contrôle vise à "lutter contre les fraudes, les contrefaçons de marque, et les atteintes à la protection des consommateurs" afin de garantir la sécurité des consommateurs précise la préfecture du Doubs.