Une opération de contrôle de colis en provenance de Chine menée à Besançon

Les flux de marchandises importées dans l’Union européenne sont, quotidiennement, contrôlés, sur les plateformes portuaires et aéroportuaires, mais aussi dans les entrepôts logistiques de fret express et postal.
L’opération de contrôle renforcée, ciblant les colis postaux a été menée ce jeudi vers 18h par les douanes de Besançon, la police nationale et les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle s’est déroulée en présence du préfet du Doubs Rémi Bastille, du directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs, Laurent Perraud et de la directrice adjointe de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) du Doubs, Fabienne Clerc-Jeannin.
Ce type de contrôle vise à "lutter contre les fraudes, les contrefaçons de marque, et les atteintes à la protection des consommateurs" afin de garantir la sécurité des consommateurs précise la préfecture du Doubs.